Koenigsegg Jesko, l’hypercar estrema con il motore più veloce al mondo

Durante la scorsa estate è iniziata la produzione – all’interno dell’impianto industriale che si trova in Svezia, a Ängelholm – della Koenigsegg Jesko, l’hypercar estrema erede della Agera RS. Si tratta, senza ombra di dubbio, di un veicolo studiato e sviluppato per accaparrarsi il titolo di auto di serie più veloce al mondo. Ebbene, a tal proposito, lo stesso fondatore della casa Christian von Koenigsegg sembra esserne convito e, attraverso un video, ha illustrato le incredibili caratteristiche dell’hypercar sottolineando i picchi di accelerazione che è in grado di raggiungere, appunto, la Jesko.

Nel corso di alcuni test che sono stati svolti, sembra essere emerso che il V8 da 5 litri, partendo dal minimo ha raggiunto i 7.800 giri/min, limitato in folle, ma in condizione di marcia sono stati raggiunti i 8.500 giri/min. Dunque, Christian von Koenigsegg, ha affermato che, con numeri così elevati, è possibile garantire un maggiore controllo del veicolo ma anche una reazione più immediata ai comandi. In poche parole, potremmo essere difronte all’hypercar con il motore più reattivo del mondo. La Koenigsegg Jesko è provvista di una trasmissione messa a punto dall’azienda LST (Light Speed Trasmission). Studiato per diventare il cambio più veloce e reattivo mai realizzato, vengono impiegate sette frizioni multidisco a bagno d’olio – posizionate all’interno di una struttura compatta e leggera – grazie alle quali è possibile accelerare e decelerare evitando interruzioni. Così facendo sarà possibile sfruttare il più possibile la coppia del motore.

Lo straordinario veicolo, è provvisto di un V8 da 5 litri in grado di erogare una potenza di ben 1.600 CV e 1.500 Nm di coppia con carburante E85. Tuttavia, la potenza si riduce se viene utilizzata una normale benzina a 95 ottani, raggiungendo “solamente” 1.280 CV. Ricordiamo che verranno realizzati solamente 125 esemplari della potentissima Koenigsegg Jesko, il cui prezzo dovrebbe aggirarsi intorno a 2,5 milioni di euro. Le prime hypercar del marchio svedese verranno consegnate durante la primavera del prossimo anno.