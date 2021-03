Tesla Model S Plaid: avvistata l’auto più veloce di Musk

Grazie ad alcuni attenti – quanto curiosi – osservati, sul web sono apparse le prime foto che mostrano la Tesla Model S Plaid. A quanto pare, il veicolo del marchio statunitense specializzato nella produzione di auto elettriche, è caratterizzata dalla presenza di alcuni elementi che sicuramente rappresenteranno un tratto distintivo. La casa automobilistica in questione, continua a suscitare talmente tanta curiosità che in molti si apprestano a “spiare” i segreti nascosti negli stabilimenti all’interno dei quali vengono prodotte le auto del marchio di Elon Musk, utilizzando metodi che possono (forse) sembrare fuori dal comune, ossia attraverso i droni.

Proprio grazie ai social, è stato facile comprendere che – tra non molto – dovrebbero iniziare le consegne della nuova Model S. Tale ipotesi, arriva a seguito della pubblicazione di un post, da parte di Sawyer Merritt, nel quale vengono mostrate circa 30 auto in procinto di lasciare la fabbrica di Fremont. Dunque, la Model S Plaid – in grado di erogare ben 1.020 CV – è pronta per mostrare tutta la potenza dell’auto più veloce prodotta dalla casa automobilistica Tesla. Oltre ad essere l’auto più veloce, la Model S versione Plaid nasconde un’altra importante – e per alcuni inaspettata – novità.

BREAKING: On March 6th more than 30 Refreshed Model S's were spotted. They appear to have just come off the production line. Looks like production is ramping up and first deliveries will start very soon! pic.twitter.com/FgpXbDtkWg

— Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) March 7, 2021