Negli ultimi mesi il mercato delle cryptovalute si è ristretto in modo impressionante, e di conseguenza si è ristretto anche il patrimonio economico di tanti che hanno investito ingenti somme: questo trend sta avendo un effetto importante anche sul mercato delle auto di lusso di seconda mano, dato che molti “nuovi ricchi” si sono visti costretti a vendere le proprie auto di lusso.

Secondo quanto riporta il The Post, ci sarebbe stato un evidente “aumento nel numero di modelli di lusso molto ricercati in condizioni pari al nuovo in vendita su siti come AutoTrader nelle ultime settimane, venduti però a un prezzo sensibilmente più basso rispetto a solo pochi mesi fa.”

L’esempio più classico e frequente è quello del Mercedes-Benz Classe G, uno status symbol prima che un’auto: negli ultimi anni la domanda per la Classe G ha toccato vette impensabili, al punto che Mercedes si è vista costretta a mettere in pausa gli ordini all’inizio del 2022, per riuscire a produrre le auto in lista d’attesa. In appena un anno il valore di quest’auto è da circa 300.000 a quasi 200.000 $, circa 1/3 in meno! Il CEO del rivenditore automobilistico CarDealershipGuy ha raccontato, tramite il suo profilo Twitter, di avere venduto da poco un Mercedes-AMG G63 con appena 6400km alla cifra di 179.000 $, sottolineando come solo l’anno scorso la stessa auto si sarebbe venduta a circa 240.000 $.

Exotic car market is getting decimated right now. 2021 Mercedes G-Wagon with 3,378 miles just sold for $187K at auction. that’s nearly an $80K (or 30%) drop in under 12 months. — CarDealershipGuy (@GuyDealership) November 22, 2022

“E’ evidente come negli ultimi 2 o 3 mesi il valore di certe auto esotiche sia calato insieme al mercato delle crypto, sapevamo che alcuni dei più grandi acquirenti di queste auto erano i nuovi milionari del mercato delle crypto” ha confermato CarDealershipGuy, raccontando come nelle ultime settimane siano state ricevute tantissime richieste per auto da mettere in vendita.

La Mercedes Classe G non è però l’unica auto coinvolta in questo trend, e si segnalano altre auto esotiche e costose come le supercar McLaren o la Lamborghini Urus: in entrambi i casi si è visto un netto calo del valore di queste auto sul mercato dell’usato.

Destino simile per tanti esemplari McLaren, come le tante 600LT Spider con chilometraggi relativamente bassi che si trovano a cifre intorno ai 250.000 $ sul sito cars.com; se siete in cerca di un’auto di lusso di seconda mano, questo è il momento.