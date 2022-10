Da queste parti le restomod ci piacciono tanto: la parola nata unendo il concetto di “restaurazione” e di “modifica” e ultimamente si utilizza principalmente per raccontare progetti in cui si trasforma un’auto classica in una modernissima auto elettrica, ma dallo stile retrò. Il soggetto di oggi poi non potrebbe essere dei più affascinanti: stiamo parlando di una Mustang del ’67 che, grazie al sapiente lavoro della società britannica Charge Cars, è stata trasformata in una modernissima elettrica – non chiedetevi nemmeno il prezzo, è ancora segreto.

Charge Cars ha deciso di produrre questa Mustang elettrica in 499 esemplari e per celebrare l’avvio della produzione in serie ha portato un paio di esemplari dal Petersen Automotive Museum, a Los Angeles in California, in preparazione dell’imminente LA Auto Show previsto negli ultimi 10 giorni di novembre.

A giudicare da queste immagini, i fan della Mustang ma in generale tutti coloro in grado di apprezzare una bella auto non potranno che restare a bocca aperta davanti al lavoro svolto da Charge Cars durante questa conversione. Intervistato in merito, il CEO di Charge Cars Mark Roberts ha detto:

“Siamo davvero convinti di aver creato qualcosa di unico nel mondo delle auto elettriche. E’ nuova di pacca, è un’icona di design costruita a mano in grado di regalare al proprietario una forte connessione emotiva. Il look è classico, la tecnologia è all’avanguardia e le emissioni sono a zero, ma il tutto può vantare anche un cuore e un’anima. Questo è solo l’inizio per Charge Cars.”

Parlando di specifiche tecniche, un’auto del genere non poteva certo peccare dal punto di vista della potenza: Charge Cars ha dotato la Mustang di una trazione integrale con sistema di ripartizione intelligente della coppia (Torque Vectoring) in grado di erogare una potenza complessiva di 535 cavalli e circa 1500 Nm di coppia! Tutto il sistema, compreso il software di gestione, è stato affidato ad Arrival, la società che tra le altre cose si è occupata dello sviluppo degli Uber a guida autonoma. Le prestazioni dovrebbero essere pazzesche: si parla di uno 0-100 coperto in appena 3.9 secondi e di una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h – limite che, ne sono certo, verrà presto aggirato dai pochi fortunati che potranno acquistare questa Mustang moderna.