La nuova BMW Serie 1 è pronta: ecco cosa possiamo aspettarci

La nuova BMW Serie 1 si avvicina alla sua presentazione, anche se una data precisa non è stata ancora rivelata. Secondo un'anticipazione sul profilo Instagram ufficiale di BMW, il modello subirà un restyling e sarà reso pubblico "presto". Allo stesso tempo, è stata diffusa una immagine teaser che mostra il veicolo di lato, parzialmente nascosto nell'ombra, senza tuttavia svelare dettagli significativi.

Il restyling non dovrebbe stravolgere l'aspetto attuale della vettura, seguendo la tendenza della casa automobilistica di Monaco di introdurre aggiustamenti moderati. Si prevedono cambiamenti principalmente in termini di gruppi ottici, doppia calandra e firma luminosa. In linea con l'aggiornamento, la nuova Serie 1 potrebbe presentare interni simili a quelli osservati nella recentemente rinnovata BMW X2, che include un selettore del cambio automatico più compatto e nuovi display per il cruscotto e il sistema di infotainment.

Per quanto concerne la gamma motori, quest’ultima potrebbe rispecchiare quella della BMW X2. È probabile trovare un motore diesel tradizionale da 150 CV, un'opzione mild hybrid da 163 CV e un benzina da 170 CV con tecnologia elettrificata a 48 volt. Il modello top di gamma, presumibilmente la M35i, dovrebbe essere equipaggiato con un propulsore 2.0 a 4 cilindri da 300 CV, potenzialmente incrementabile fino a 320 CV, con trazione integrale.

Si discute anche della possibile introduzione di una nuova BMW 1M, che competerebbe con le dirette rivali Audi RS3 e Mercedes A45 AMG. Questa notizia ha generato entusiasmo tra gli appassionati, specialmente dopo la pubblicazione di un teaser correlato su Instagram dalla divisione BMW M, pur trattandosi della medesima immagine mostrata sul profilo principale.

Nessuna indiscrezione sul prezzo anche se è lecito immaginare un leggero ritocco, verso l'alto, di quello che è il listino attuale dove son necessari circa 31mila euro per la versione 116i manuale.