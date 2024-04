La nuova Model 3 Performance è acquistabile, con 460 cavalli è ancora più potente

La sorpresa è servita sul piatto d'argento da Tesla: ecco debuttare la Tesla Model 3 Performance, la declinazione più sportiva e adrenalinica della nota berlina elettrica firmata Elon Musk. Con un restyling che ne rinnova l'estetica, incrementi di potenza notevoli, un assetto ottimizzato per le prestazioni e una serie di interventi migliorativi sotto ogni punto di vista, questa versione si distingue nettamente dalla sua controparte standard.

Pur non avvalendosi delle denominazioni Ludicrous o Plaid, tipiche di altri modelli high-performance del brand, la nuova entrata porta con sé un distintivo unico che omaggia l'iconico film Balle Spaziali, inserendosi nella scia delle numerose trovate "nerd" di Musk.

Il design specifico della Tesla Model 3 Performance si manifesta in una serie di dettagli distintivi. Nuovi paraurti, anteriore e posteriore, un inedito diffusore e uno spoiler realizzato in fibra di carbonio, non sono solo un piacere per gli occhi ma contribuiscono significativamente all'aerodinamicità e stabilità del veicolo ad alte velocità. Altrettanto notevole è l'introduzione di cerchi in lega da 20 pollici, progettati con l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni aerodinamiche e favorire una migliore dissipazione del calore.

Gli interni rispecchiano l'essenza sportiva della Tesla Model 3 Performance 2024 grazie a sedili avvolgenti e climatizzati e inserti in fibra di carbonio che adornano la parte superiore della plancia. In aggiunta, si ritrovano tutte le caratteristiche già apprezzate nel modello restyling, come il monitor centrale da 15,4 pollici, doppio caricatore wireless per smartphone e ben tre prese USB di tipo C, senza tralasciare il monitor da 8 pollici dedicato ai passeggeri seduti dietro.

Il cuore pulsante della Tesla Model 3 Performance è rappresentato dai suoi motori elettrici rinnovati, uno per asse, che insieme erogano 460 CV di potenza, marcando il record per la Model 3. Le unità motoristiche di quarta generazione portano in dote miglioramenti sostanziali: +22% nella potenza continua, +32% nella potenza di picco, e +16% nella coppia di picco. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,1 secondi e la velocità massima raggiunge i 262 km/h, mentre l'autonomia dichiarata si attesta sui 529 km con un consumo di 16,7 kWh/100 km.

Non meno rilevanti sono le modifiche apportate all'assetto, ora dotato di sospensioni adattive che conferiscono una novità assoluta per questo modello e riservate esclusivamente alla versione Performance. Questo sistema, regolandosi in tempo reale in funzione degli input del guidatore e delle condizioni stradali, ottimizza il comfort di guida e la maneggevolezza. A tutto ciò si aggiungono tre modalità di guida differenziate - Standard per il comfort, Sport per un assetto più rigido e uno sterzo diretto, e Track per la massima reattività - e un sistema frenante significativamente potenziato.

Il prezzo di partenza della Tesla Model 3 Performance 2024 è fissato a 55.990 euro, un'offerta che esclude la vettura dagli incentivi auto previsti per il 2024. La colorazione bianca standard non prevede costi aggiuntivi, mentre per le altre colorazioni è richiesto un sovrapprezzo che oscilla tra 1.300 e 2.000 euro. Anche gli interni presentano opzioni aggiuntive, con un supplemento di 1.200 euro per chi predilige una finitura bianca rispetto a quella nera. Infine, per quanto riguarda l'Autopilot, Tesla ha previsto un costo aggiuntivo di 3.800 euro per le funzionalità di base, che salgono a 7.500 euro per la versione avanzata.