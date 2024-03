Tesla Model 3 Performance avrà (forse) un kit estetico più sportivo

L'industria automobilistica è in fermento per l'attesissima Tesla Model 3 Performance, conosciuta anche con il soprannome di Ludicrous, che promette di rivoluzionare ancora una volta il concetto di mobilità elettrica sportiva. La nuova berlina di casa Tesla è stata recentemente spiata in alcune foto che anticipano interessanti novità sul fronte estetico e meccanico.

Inoltre, stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo powertrain dovrebbe garantire performance ancora migliori rispetto al già impressionante modello corrente. Attesi anche importanti aggiornamenti per quanto riguarda il design e le funzionalità interne ed esterne del veicolo.

Le voci che circolano attestano l'implementazione di sospensioni attive all'avanguardia, pensate per offrire un'esperienza di guida modulabile a seconda delle preferenze, tra cui le modalità Chill, Sport e Insane. Quest'ultima, in particolare, sembra suggerire una capacità di accelerazione estrema, legittimando il nome Ludicrous dato alla versione Performance.

Un tocco di classe è rappresentato dalla scelta di materiali pregiati per gli interni, come testimonia il rivestimento del cruscotto in fibra di carbonio. Spiccano, inoltre, nuovi sedili sportivi dotati di funzione di ventilazione, a ulteriore testimonianza dell'attenzione al dettaglio e al comfort da parte di Tesla.

Aerodinamica, potente e ancora più veloce

Sul fronte dell', Tesla ha progettato un kit specifico che include un paraurti anteriore aggiornato con uno splitter più pronunciato e, sul retro, uno spoiler in carbonio accoppiato a un innovativo diffusore. Tali aggiunte, oltre a conferire un aspetto più aggressivo alla vettura, sono funzionali al miglioramento delle performance dinamiche.

Le specifiche tecniche iniziano a delinearsi con maggior chiarezza: la nuova Model 3 Performance dovrebbe mantenere il motore anteriore da 158 kW, tipico della versione Long Range, abbinato ad una nuova unità motrice posteriore da ben 303 kW. Questo propulsore migliorerà sensibilmente le prestazioni dello sprint e della velocità massima, piazzando la vettura in una posizione di preminenza nel segmento delle berline sportive elettriche.

La produzione sarà avviata nello stabilimento di Fremont e la vettura sarà equipaggiata con un pacco batterie Panasonic che utilizza celle 2170, all'avanguardia per quanto riguarda l'efficienza e la capacità di immagazzinamento dell'energia.