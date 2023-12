La nuova Porsche Macan elettrica sarà ricca di tecnologia, fino a tre schermi

Porsche ha recentemente svelato gli interni della prossima Porsche Macan EV, un SUV elettrico di medie dimensioni previsto per il 2024.

Da un primo sguardo, è evidente come la nuova Macan abbia preso ispirazione dalla Cayenne e dalla Panamera, con particolare attenzione all'ergonomia e all'esperienza di guida. La posizione di guida sembra ora progettata per mantenere i controlli facilmente accessibili, evitando così infiniti menu digitali.

All'interno della Porsche Macan EV, sarà possibile installare fino a tre schermi; il conducente avrà di fronte a sé un display da 12,6 pollici, mentre sul parabrezza ci sarà la possibilità di inserire un display head-up con realtà aumentata. Questo sistema sfrutta il posizionamento del veicolo e i dati ambientali per proiettare informazioni in tempo reale, come frecce direzionali, per guidare il conducente.

Il display centrale principale, con un diametro di 10,9 pollici, include funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e navigazione integrata con Apple Maps/Google Maps. Inoltre, i clienti avranno la possibilità di installare un display passeggero della stessa dimensione, consentendo al passeggero anteriore di interagire con le funzioni del veicolo o di godersi contenuti multimediali durante il viaggio.

La Porsche Macan EV, basata sull'architettura PPE, sarà svelata nel 2024 e presumibilmente arriverà nei concessionari a breve distanza. Questa versione elettrica sarà offerta insieme al modello alimentato a combustione interna, seguendo la strategia di Porsche con il modello 718 completamente elettrico e i modelli attuali. Il design distintivo del veicolo elettrico si caratterizzerà per fari in stile Cayenne e un profilo più coupé.

In termini di prestazioni, la Macan EV sarà equipaggiata con due motori elettrici per una potenza massima di circa 600 cavalli; la distribuzione del peso sarà ottimizzata per offrire una percorrenza in perfetto stile Porsche.

La batteria agli ioni di litio da 100 kWh fornirà energia a tutti i modelli Macan EV e, anche se Porsche non ha divulgato stime sull'autonomia, la piattaforma PPE consentirà presumibilmente una velocità di ricarica superiore a 270 kW grazie all'architettura a 800 volt.

La Porsche Macan EV è destinata a consolidare il successo del brand nel settore elettrico, combinando uno stile sportivo, interni lussuosi e prestazioni eccezionali. Al momento non ci sono dettagli sul prezzo, ma la concorrenza dovrà sicuramente industriarsi per trovare la strategia giusta per rispondere alla casa tedesca.