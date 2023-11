La Renault Twingo elettrica costerà meno di 20mila euro e arriverà tra due anni

Il Black Friday sta arrivando, non perderti le migliori offerte scelte dalla nostra redazione!

Nell'attesa del debutto della city car elettrica Renault 5 al prezzo di 25.000 euro nel 2024, la casa automobilistica francese ha presentato la sua visione di un'auto cittadina ancora più piccola ed economica con il nome di Twingo. Questo nuovo modello, progettato e prodotto in Europa, punta a offrire un prezzo di partenza allettante inferiore a 20.000 euro e sarà disponibile sul mercato nel 2026, posizionandosi come una risposta economicamente vantaggiosa a una crescente concorrenza cinese.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha dichiarato che la nuova Twingo ambisce a diventare un "game-changer", seguendo le orme del suo predecessore di 30 anni fa. Si prevede che questo modello conveniente aiuterà Renault a raggiungere l'obiettivo di "democratizzare" i veicoli elettrici in Europa, grazie alla sua nuova unità Ampere dedicata allo sviluppo di veicoli elettrici e software.

Lo stile della nuova Renault Twingo si ispira fortemente alla prima generazione degli anni '90, ma si discosta dalla configurazione a tre porte del suo predecessore, optando per un design più pratico a cinque porte. Le somiglianze vanno oltre le unità di illuminazione a LED semicircolari su entrambe le estremità, che ricordano gli occhi sorridenti di un cartone animato. Il parabrezza si adatta all'inclinazione del cofano corto, creando proporzioni tipiche della scatola singola, vantaggiose per l'imballaggio.

Le maniglie delle porte anteriori sono perfettamente integrate in un cerchio illuminato, mentre quelle posteriori sono discretamente nascoste nei montanti C. Questo design intelligente consente alla nuova Twingo di abbracciare la praticità di una carrozzeria a cinque porte pur mantenendo l'essenza visiva del suo predecessore a tre porte.

Renault non ha rivelato specifiche dettagliate per il veicolo elettrico urbano, ma ha evidenziato la sua "migliore efficienza" di 10 kWh/100 km, zero emissioni di CO2 dallo scarico e una riduzione del 75% delle emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita rispetto al veicolo europeo medio a combustione venduto nel 2023. Inoltre, grazie al suo ingombro compatto, la Twingo occupa il 20% di spazio in meno rispetto alla tipica automobile europea.

Renault ha confermato che tutti i prossimi modelli della sua unità Ampere saranno prodotti in Europa, incluso la Twingo, che molto probabilmente utilizzerà l'architettura AmpR Small nativa per i veicoli elettrici. Questa è la nuova denominazione della piattaforma CMF-BEV che sarà alla base anche della supermini Renault 5 leggermente più grande, tra molti altri veicoli elettrici. Riguardo alla Twingo, Luca de Meo ha rivelato che sono in corso trattative con i partner OEM per condividere i costi di sviluppo, senza entrare nei dettagli.

Quando arriverà nel 2026, la Renault Twingo si troverà a competere nel segmento A europeo, affrontando le prossime VW ID.1, Citroen e-C3 e Fiat Panda, oltre ai presunti veicoli elettrici entry-level di Hyundai, Kia e Opel, che saranno già in vendita a quel tempo.