L’ultimo esemplare uscito ieri 26 settembre 2022 dalle linee di produzione della Casa del Toro segna la fine dell’era della Lamborghini Aventador. Si tratta di una Lamborghini Aventador con una speciale livrea azzurra elaborata dal reparto “Ad Personam” e l’ultima a montare un motore V12 non elettrificato.

La Aventador esce di scena segnando la fine di una grande era! Dotata di un propulsore che proprio con la Aventador è diventato più potente che mai: cilindrata di 6,5 litri, 700 e 650 Nm di coppia, con uno scatto 0 a 100 in soli 2,9″ ed in grado di raggiungere i 350 km/h di velocità massima. Il reparto Ricerca e Sviluppo diede vita ad una vettura inconfondibile, dotata di una leggera monoscocca in fibra di carbonio del peso di soli 147,5 kg.

Il motore V12 fa parte del patrimonio Lamborghini fin dagli albori dell’azienda: è stato il cuore pulsante di vari modelli, dalla Miura alla Diablo, dalla Countach alla Murciélago. Al momento del suo debutto, nel 2011, l’ Aventador era la sintesi perfetta di tutte le competenze Lamborghini in termini di design e ingegneria e racchiudeva in sé i valori che da sempre sono al centro di ogni progetto e di ogni prodotto Lamborghini.

Non a caso, la lotta alle emissioni di CO2 ha portato anche la casa automobilistica Lamborghini alla realizzazione piani di produzione ben chiari, che puntano all’elettrificazione dell’intera gamma di veicoli.

L’Aventador fu una novità assoluta al momento del lancio ed ha rappresentato il modello Lamborghini di punta nel corso di 11 anni di produzione. Design puro e futuristico, prestazioni che definiscono punti di riferimento, sfide tecniche affrontate con l’innovazione per produrre le supersportive più emozionanti e leader della categoria. Sono questi i principi che costituiscono l’essenza della Lamborghini Aventador e che le conferiscono un fascino senza tempo, ha commentato il CEO Lamborghini Stephan Winkelmann.

Ogni Lamborghini Aventador prodotta dalla Casa costruttrice è considerata un’opera d’arte. Pensiamo che l’85% delle unità sono state personalizzate dai rispettivi proprietari con elementi Ad Personam e con più di 200 colori e finiture uniche.

E mentre la Aventador chiude una lunga ed importante era, Lamborghini punta a rinnovarsi introducendo un nuovo modello ibrido plug-in sul mercato.