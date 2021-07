Lamborghini celebra il record di 15.000 Urus prodotte

La casa automobilistica Lamborghini festeggia un nuovo record produttivo grazie al suo SUV che ha tagliato il traguardo dei 15.000 esemplari prodotti. L’esemplare Urus con numero di telaio 15.000 si contraddistingue per la sua raffinata selezione di colori e finiture “Graphite Capsule“. La colorazione scelta per la carrozzeria è in Grigio Keres Matt con alcuni dettagli in Verde Scandal, mentre per gli interni spicca la presenza di rivestimenti dedicati alla nuova collezione che combina Nero Ade e Verde Scandal.

Il grande traguardo raggiunto dalla Casa di Sant’Agata Bolognese si celebra a pochi giorni di distanza dal record di vendite ottenuto nel primo semestre del 2021 grazie alle 4.852 vetture consegnate. Non a caso 2.796 sono Urus.

Ricordiamo che Lamborghini Urus monta un motore V8 biturbo da 4,0 litri in grado di erogare 650 CV a 6000 giri/min. L’accelerazione 0-100 km avviene in soli 3,6 secondi e 0-200 km/h in 12,8 secondi mentre la sua velocità massima è di 305 km/h, un dato che lo rende uno dei più veloci Super SUV attualmente presenti sul mercato.

L’elevato numero di unità vendute confermano dunque le speranze che l’azienda italiana produttrice di automobili aveva riposto sul nuovo Suv, che si conferma il modello più venduto della Casa automobilistica del Toro. Non dimentichiamo, inoltre, che la Urus ha ottenuto il record assoluto di auto più veloce sul ghiaccio nel tentativo svolto sul lago Baikal in Russia durante i Days of Speed. Il SUV ha difatti raggiunto una velocità massima di 298 km/h ed una velocità media con partenza da fermo di 114 km/h sui 1.000 metri. In occasione del festival annuale “Days of Speed”, tenutosi dal 10 al 13 marzo, Automobili Lamborghini ha definitivamente dato prova dell’eccezionale efficienza su tale superficie. Al volante di Urus c’era il pilota Andrey Leontyev che durante la prova è riuscito a far correre la Urus a 298 km/h raggiungendo un’ottima velocità nonostante le forti raffiche di vento e il manto stradale decisamente scivoloso.