Lamborghini non si ferma più, e anzi continua a cavalcare spedita l’onda del successo che negli ultimi anni ha portato i migliori risultati di vendita della storia della compagnia italiana: il modello svelato nelle ultime ore è dedicato al mondo delle corse, ed un aggiornamento del modello EVO rilasciato nel 2018 – stiamo parlando della nuova Lamborghini Huracan GT3 EVO2.

Realizzata sfruttando alcune delle novità introdotte con il modello STO, la nuova Huracan GT3 EVO2 promette fuochi d’artificio: innanzitutto la carrozzeria, interamente realizzata in fibra di carbonio e rivista negli aspetti aerodinamici grazie a un nuovo pacchetto composto da nuovi splitter e diffusori che migliorano la deportanza; inoltre, troviamo un alettone posteriore regolabile derivato proprio dalla Lamborghini Huracan STO.

L’imponente presa d’aria esagonale posta nella parte posteriore del tetto della Huracan GT3 EVO2 svolge un compito fondamentale, quello di convogliare aria fresca verso il motore, il V10 da 5.2 litri di cilindrata. Infine, il sottoscocca, anch’esso in fibra di carbonio, migliora la rigidità strutturale grazie ad uno strato di fibra di Zylon aggiunto per questa versione. E parlando di rigidità strutturale, non si può non citare la gabbia installata dentro all’abitacolo, supportata da pannelli laterali in carbonio e kevlar.

Tornando al motore, Lamborghini ha dotato la nuova Huracan GT3 EVO2 di un sistema di corpi farfallati a controllo elettronico che permettono di ottimizzare prestazioni e consumi, un sistema pensato per le gare di endurance dove la potenza nuda e cruda non è tutto. In fase di progettazione Lamborghini ha pensato anche ai meccanici che dovranno lavorare su questa Huracan, e ha quindi deciso di fissare il motore al corpo dell’auto con solo 4 viti, una soluzione tecnica che rende gli interventi sull’auto più semplici e veloci.

Infine, è stato rivisto l’impianto frenante, il sistema di controllo do trazione e l’ABS per migliorare la tenuta di strada anche quando il grip è poco.

La nuova Huracan GT3 EVO2 è già ordinabile, mentre per chi possiede un modello EVO originale è possibile ordinare il pacchetto di upgrade EVO2, per migliorare prestazioni e aerodinamica.