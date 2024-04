Come si gioca su un PC con RTX 4070 SUPER? La nostra prova

GeForce RTX 4070 SUPER è senza dubbio una delle schede video più diffuse e popolari: ci ha convinti nella recensione dedicata e si tratta di una delle migliori schede video gaming sul mercato. Ma cosa offre un PC da gaming con RTX 4070 SUPER? Rispondiamo a questa domanda analizzando una configurazione di Next Hardware & Software, che, ve lo anticipiamo, potete acquistare già assemblata e compresa di licenza di Windows 11 e 2 anni di garanzia a 1.769 euro.

I componenti della configurazione

Al centro di questa build c’è ovviamente la RTX 4070 SUPER, in questo caso nella personalizzazione Zotac Twin Edge, disponibile anche singolarmente a 695 euro sul sito di Next Hardware & Software. Di prestazioni parleremo nel dettaglio più avanti, per ora vi diciamo che la scheda permette di giocare in Quad HD senza compromessi, raggiungendo FPS elevati anche a dettagli massimi.

La scheda ovviamente supporta il ray tracing, così come tutte le tecnologie più recenti di NVIDIA, come il DLSS 3.5. Il ray tracing è una tecnologia che ha rivoluzionato il mondo del gaming, migliorando la resa visiva simulando i percorsi dei raggi di luce, creando effetti di illuminazione, riflessi e ombre realistici e molto più precisi e dettagliati di quelli ottenibili tramite le tecniche di illuminazione classiche.

Il DLSS, acronimo per Deep Learning Super Sampling, è invece un sistema di upscaling che sfrutta una rete neurale per migliorare la qualità delle immagini. Riduce il carico di lavoro sulla GPU e consente di ottenere framerate più alti anche quando il ray tracing è attivo. Le nuove funzionalità di Frame Generation e Ray Reconstruction consentono di aumentare ancor di più gli FPS generati in gioco e la qualità del ray tracing, riducendo in maniera significativa l’impatto sulle prestazioni.

Non manca poi la capacità di gestire al meglio anche i software di creazione di contenuti, grazie al doppio encoder AV1 e alle funzionalità IA di software professionali che sfruttano i Tensor Core per accelerare i carichi di lavoro.

Il risultato è una scheda video capace di rispondere alle esigenze di tantissimi utenti, non solo dei videogiocatori, ma anche di coloro che usano il PC per lavorare e creare contenuti.

RTX 4070 SUPER è abbinata a un processore AMD Ryzen 7 7700X, 8 core / 16 thread basato su architettura Zen 4 a 5nm, che offre 32MB di cache L3 e una frequenza massima di 5,4GHz in un TDP di 105 watt. Il Ryzen 7 7700X offre un ottimo bilanciamento tra prezzo e prestazioni ed è una scelta azzeccata per un PC con RTX 4070 SUPER.

La CPU è raffreddata da un dissipatore a liquido All in One firmato Kolink da 360mm, capace di tenere sotto controllo le temperature in qualsiasi scenario, e installata su una scheda madre Gigabyte B650 Gaming X AX V2. Il chipset B650 è ideale per contenere i costi, pur offrendo ampia espandibilità e una buona dotazione porte: su questa scheda madre troviamo tre slot M.2, tre slot PCIe x16, connettività Wi-Fi 6E integrata e un totale di otto porte USB, di cui sette USB-A di vario tipo e una USB-C 3.2 gen 2.

Per quanto riguarda la memoria è presente un kit G.Skill 32GB DDR5-6000, che lascia spazio per una futura espansione della RAM dato che occupa solo due slot su quattro; per l’archiviazione c’è invece un Samsung 980 Pro da 1TB, veloce e affidabile. L’alimentazione è infine affidata a una Corsair RM750 80 PLUS Gold.

Tutti questi componenti sono ospitati all’interno di un case Kolink Observatory HF, con vetro temperato sia sulla paratia laterale che sul frontale. Si tratta di una soluzione abbastanza compatta, ma che permette di installare senza difficoltà l’hardware descritto.

Prestazioni della configurazione

Abbiamo detto che una configurazione PC come questa permette di giocare in Quad HD senza compromessi, ma all’atto pratico quanti FPS si raggiungono nei giochi? Per rispondere a questa domanda abbiamo eseguito alcuni benchmark, sfruttando giochi che in un certo modo rappresentano diverse categorie, così da darvi un’idea delle prestazioni generali.

Ad esempio, abbiamo usato Cyberpunk 2077 come esempio di tripla A molto impegnativo, che integra tutte le tecnologie NVIDIA, F1 23 per i giochi di guida, Apex Legends per i battle royale competitivi.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

I grafici dimostrano che con questo PC si può giocare a tutto senza compromessi in termini di qualità grafica, anche attivando il ray tracing grazie alle capacità del DLSS, che consente di mantenere framerate ampiamente sopra i 60 FPS assicurando allo stesso tempo un’ottima qualità grafica. Com’è naturale che sia, in Full HD le prestazioni migliorano ancora e si può giocare a tutto al di sopra dei 120 FPS.

Non abbiamo incluso Apex Legends nei grafici, ma il titolo, provato con qualità minima (solitamente in questi giochi si prediligono gli FPS alla grafica), ha raggiunto i 287 FPS medi in QHD. Abbassando la risoluzione al Full HD si raggiunge il tetto massimo di 300 FPS, al momento impossibile da superare).

Nessun problema nemmeno riguardo alle temperature: nonostante il pannello frontale in vetro, le due ventole superiori (dove il pannello è in mesh), quella posteriore e le tre ventole frontali del dissipatore AIO creano un buon flusso d’aria, riuscendo a tenere sotto controllo le temperature anche durante le sessioni di gioco più impegnative. Giocando a Cyberpunk 2077 con Path Tracing e DLSS 3.5 (situazione in cui il gioco gira a circa 94 FPS medi) abbiamo registrato 69°C di picco sulla CPU e 74°C sulla GPU, valori che poi si sono assestati rispettivamente a 64°C e 73°C medi.

Chi dovrebbe acquistare questa configurazione?

La configurazione con RTX 4070 SUPER e Ryzen 7 7700X proposta da Next Hardware & Software è l’ideale per chi vuole un nuovo PC per giocare senza compromessi in QHD, senza spendere cifre esagerate.

La configurazione che vi abbiamo descritto costa, come detto in apertura, 1.769 euro. Scegliendo componenti diversi potreste pagarla ancora meno, ma qui dovete considerare la licenza di Windows 11 Home, i 2 anni di garanzia offerti da Next Hardware & Software e il fatto che ricevete a casa il PC già pronto: basta collegarlo, accenderlo e scaricare i giochi per iniziare a giocare. Quest’aspetto potrebbe contare poco per gli appassionati abituati ad assemblare computer, ma è importantissimo per chi non ha esperienza, necessita di acquistare un prodotto già pronto all’uso e soprattutto vuole poter fare affidamento su un servizio di assistenza puntuale in caso di problemi.

Il PC preso in esame è valido anche per chi crea contenuti, specialmente se si sfruttano le tecnologie NVIDIA. E non parliamo solo dei programmi che sfruttano CUDA, o di quelli che riescono ad accelerare i carichi IA sfruttando i Tensor Core, ma anche di tutti quelli che possono trarre vantaggio da NVIDIA Broadcast, l’insieme di funzionalità e tecnologie dedicate agli streamer (e non solo), che possono portare le proprie live al livello successivo.

Se quindi siete interessati all’acquisto di questo PC, potete farlo direttamente dalla pagina di Next Hardware & Software. E se dovete solamente cambiare la vostra scheda grafica e volete la RTX 4070 SUPER, la Zotac Twin Edge è disponibile a 695 euro.