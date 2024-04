Lamborghini Temerario sarà (forse) la nuova Huracan, ecco tutto quello che sappiamo

Lamborghini si sta preparando per il lancio del successore della Huracan, e sembra che il suo nome potrebbe essere stato svelato in anticipo. I colleghi di CarBuzz hanno rinvenuto un marchio depositato presso l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) per il nome "Temerario", accompagnato da un logo che presenta le stesse corna del logo utilizzato per la nuova Countach. Con un solo nuovo modello in arrivo, sembra chiaro che la Lamborghini Temerario sarà il nome del sostituto della Huracan.

La tradizione di Lamborghini prevede che quasi tutte le sue auto vengano denominate con nomi di tori da combattimento famosi, e c'è sempre una storia da raccontare su questo, anche se Internet non può sempre confermarla. Questi nomi spesso hanno anche significati secondari. Ad esempio, prendiamo Revuelto, questo nome prende il nome da un toro da combattimento spagnolo che combatté a Barcellona nell'agosto del 1880. Si dice che il toro avesse un "cuore ribelle e indomabile", e la parola "Revuelto" sembra tradursi proprio come "indisciplinato".

Sarà ibrida e probabilmente senza il classico V10

All'inizio di quest'anno, Lamborghini ha confermato che il successore della Huracan avrebbein favore di un, seguendo le orme della Revuelto. Anche se ciò ha confermato le voci precedenti, rimane un mistero quale V8 sarà utilizzato esattamente. Lamborghini attualmente utilizza un V8 nell'Urus, ma si tratta di un motore Audi/Porsche in circolazione da qualche tempo.

Nel 2022, è stato riportato che il successore della Huracan, allora senza nome, avrebbe montato un V8 twin-turbo da 4,0 litri capace di raggiungere i 10.000 giri al minuto. Non è stato confermato se questo motore sarebbe stato ibrido o meno, ma sembrava che sarebbe stato un motore completamente nuovo e non quello dell'Urus. L'unico V8 completamente nuovo sviluppato da Lamborghini da allora è il V8 da 3,8 litri a 90 gradi che alimenta la SC63 Le Mans Hypercar.

Anche se il motore ibrido in versione da corsa è limitato a 670 cavalli a causa dei regolamenti sportivi, esiste la possibilità che possa essere adattato per l'uso su strada.

Quando arriverà è ancora un mistero anche se si prevede che il debutto, anche a fronte dei continui avvistamenti, potrebbe arrivare molto presto.