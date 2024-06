Una Lamborghini Veneno da 6 milioni di dollari è stata venduta online, l'asta più costosa di sempre

Una Lamborghini Veneno Roadster estremamente rara è stata recentemente venduta per 6 milioni di dollari nel Medio Oriente, diventando così l'automobile più preziosa mai venduta attraverso un'asta online, come riportato da SBX Cars. Nonostante la sua esclusività, commercializzare questa supercar in edizione limitata non è stato semplice.

Il veicolo era stato esposto presso VIP Motors a Dubai, rimanendo invenduto per oltre due anni. Originariamente, il prezzo richiesto per la Veneno Roadster era di 9,5 milioni di dollari. C'è da precisare che di questo modello esistono soltanto nove esemplari, e la versione venduta è l'unica realizzata con finiture in nero satinato e dettagli verdi.

L'auto aveva già fatto parte di un'altra asta nel febbraio 2020 con RM Sotheby’s, dove si sperava potesse essere venduta per un importo tra i 4,5 e i 5,5 milioni di euro. Tuttavia, non trovò acquirenti, presumibilmente a causa di un prezzo di riserva troppo elevato.

L'inserzione di SBX Cars per la Veneno Roadster si è conclusa il 10 maggio. Dopo che l'asta si è chiusa senza che l'auto fosse venduta, l'asta ha negoziato con l'offerente più alto, finalizzando così la vendita.

Sebbene il prezzo finale di 6 milioni di dollari sia inferiore rispetto a quanto originalmente chiesto da VIP Motors, rappresenta comunque un cifra minore rispetto agli 8,3 milioni di dollari ottenuti dalla Vendita di una Veneno Roadster di colore crema, sequestrata al vicepresidente della Guinea Equatoriale nel 2019.

Per i collezionisti che hanno perso l'occasione di acquistare questa esclusiva Veneno Roadster in nero satinato, SBX Cars ha annunciato che presto metterà in vendita un'altra Lamborghini ancora più rara. Si tratta di una delle tre Veneno Coupé esistenti, che ha percorso meno di 200 km dal suo acquisto. Considerando la sua rarità, è plausibile supporre che il suo prezzo di vendita possa essere significativamente superiore.