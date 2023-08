JLR espanderà il neonato marchio Defender con un nuovo fuoristrada più compatto, basato sulla prossima piattaforma EMA dell’azienda per veicoli elettrificati. Secondo quanto riportato da Autocar, un “baby Defender” si unirà alla lineup nel 2027, con la possibile denominazione “Defender Sport”. Questo termine “Sport” è stato precedentemente utilizzato da JLR per SUV più compatti nelle famiglie Range Rover e Discovery, quindi la scelta del nome sembrerebbe coerente, sebbene nessuna conferma ufficiale sia stata fornita da JLR.

La pubblicazione britannica afferma che il mini Defender farà parte della stessa serie di SUV più piccoli di nuova generazione che includerà già Range Rover Evoque e Velar, insieme a Land Rover Discovery Sport. La presenza del piccolo Defender è stata confermata dal CEO di JLR, Adrian Mardell, che ha annunciato durante una conferenza per gli investitori che “i marchi Range Rover, Defender e Discovery adotteranno la piattaforma [EMA]”.

La piattaforma EMA (Electrified Modular Architecture) consentirà a JLR di introdurre SUV completamente elettrici nel corso del secondo decennio di questo secolo. Tuttavia, è stata progettata anche per supportare propulsori ibridi, che resteranno significativi per i mercati dove l’adozione di veicoli elettrici è ancora in crescita.

Mentre l’attuale Defender di dimensioni standard è disponibile in tre diverse lunghezze, solo la versione a due porte ’90’ è più compatta, presentando limitazioni pratiche dovute all’architettura delle porte e al passo ridotto. L’attuale Defender 110 a quattro porte misura 5.018 mm con la ruota di scorta posteriore, ma Autocar suggerisce che il nuovo Defender “baby” a quattro porte sarà più o meno delle stesse dimensioni di una Jeep Renegade o Wrangler a passo corto.

Non siamo sorpresi di questo annuncio, dal momento che l’attuale gamma Defender vanta dimensioni non alla portata di tutti così come il prezzo. Se JLR dovesse decidere di creare un Defender più compatto, intorno ai 4.200-4.400 mm, siamo sicuri che sarà pratico, accessibile e soprattutto capace in ambito fuoristradistico come l’attuale modello.