Le batterie delle elettriche costano il 51% in meno in Cina, cosa sta succedendo?

Secondo un recente rapporto di Bloomberg, in Cina si sta assistendo a un drastico calo dei prezzi delle batterie per veicoli elettrici. Le celle al litio-ferro-fosfato (LFP) hanno raggiunto un costo di 53 dollari per kWh, segnando una diminuzione del 51% rispetto alla media globale di 95 dollari registrata l'anno scorso.

Tre fattori principali stanno guidando questa tendenza al ribasso:

calo delle materie prime: le quotazioni sono in discesa da 18 mesi, con il peso dei catodi sul costo totale delle batterie ridotto dal 50% al 30% dall'inizio del 2023; sovracapacità produttiva: la produzione cinese supera ampiamente la domanda, con il tasso di utilizzo degli impianti sceso dal 51% nel 2022 al 43% nel 2023; miglioramenti tecnologici: progressi nelle tecnologie di prodotto e nei processi produttivi contribuiscono alla riduzione dei costi.

Le aziende, di fronte a una diminuzione della redditività, stanno tagliando i prezzi per mantenere le quote di mercato. Questo scenario sta creando un contesto favorevole per l'adozione della mobilità elettrica, con una conseguente riduzione dei prezzi delle auto elettriche.

Valido dal 16 al 17 Luglio - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Gli esperti di Bloomberg prevedono che i prezzi rimarranno bassi nei prossimi anni. Il prezzo di riferimento per i pacchi batteria si attesta intorno ai 100 dollari al kWh, ma per le chimiche LFP è già sceso a circa 75 dollari, rendendo possibile la parità di costo tra veicoli elettrici e a combustione interna.