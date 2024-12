[VIDEO] Le future BMW M elettriche avranno quattro motori

BMW sta sviluppando una nuova generazione di auto elettriche ad alte prestazioni con quattro motori elettrici. L'annuncio è stato fatto da Carsten Wolf, responsabile dello sviluppo complessivo dei veicoli BMW M, durante un video che mostra i test di un prototipo basato sulla i4 M50.

Questo prototipo rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai modelli M Performance attuali come i5 M60 e i7 M70. Oltre ai quattro motori elettrici, presenta freni carboceramici, una carrozzeria rinforzata per una maggiore rigidità e nuovi telai ausiliari su entrambi gli assi. Wolf ha sottolineato che questa configurazione offrirà "prestazioni, qualità e caratteristiche senza precedenti, che oggi non si possono nemmeno immaginare".

Il video mostra anche alcune difficoltà incontrate durante lo sviluppo, come quando il prototipo si è fermato e ha dovuto essere riavviato da una X7. Gli ingegneri hanno dovuto sostituire il compressore AC e i motori anteriori per risolvere alcuni problemi non specificati. Sebbene non sia stata annunciata una data di lancio precisa, Frank van Meel, responsabile della divisione M, ha confermato lo sviluppo di una berlina elettrica simile alla M3. Questo suggerisce che i vertici aziendali abbiano approvato un modello di produzione, che potrebbe debuttare tra il 2027 e il 2028.

BMW non abbandonerà comunque i motori a combustione interna. È infatti prevista anche una nuova generazione di M3 con motore a sei cilindri in linea, nome in codice "G84", che potrebbe entrare in produzione a metà 2028, probabilmente solo con trasmissione automatica e trazione integrale.

Questa strategia dual-track dimostra l'impegno di BMW nel soddisfare sia gli appassionati delle auto elettriche ad alte prestazioni che quelli legati ai motori tradizionali, preparandosi a un futuro in cui la tecnologia elettrica giocherà un ruolo sempre più importante nel segmento delle auto sportive.