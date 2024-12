Questi sono i nuovi motori elettrici di BMW

BMW ha iniziato la spedizione dei primi motori elettrici di sesta generazione dallo stabilimento di Steyr in Austria alla fabbrica di Debrecen in Ungheria. I propulsori saranno utilizzati nei veicoli di prova basati sulla nuova piattaforma Neue Klasse.

Questo rappresenta un importante passo avanti per BMW verso l'elettrificazione della sua gamma. Lo stabilimento di Steyr, il più grande centro di produzione motori del gruppo BMW al mondo, ha avviato la produzione dei nuovi propulsori elettrici solo tre mesi fa, in anticipo rispetto ai piani originali che prevedevano l'inizio nel 2025.

Klaus von Moltke, SVP Engine Production di BMW AG, ha dichiarato: "di recente abbiamo anche iniziato a inviare i nostri motori elettrici direttamente allo stabilimento BMW Group di Debrecen, dove vengono installati nei veicoli di prova".

Lo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, giocherà un ruolo chiave nella strategia di elettrificazione di BMW. Con una capacità produttiva stimata di 150.000 veicoli all'anno, la fabbrica punta a raggiungere un bilancio ambientale neutro, in linea con l'obiettivo del gruppo di ridurre dell'80% le emissioni di CO2 per veicolo entro il 2030.

Per raggiungere questo traguardo, BMW sta implementando diverse misure di sostenibilità, tra cui il risparmio energetico e idrico, l'utilizzo di energie rinnovabili, il riciclaggio dei materiali di scarto, i processi produttivi a ciclo chiuso, la progettazione di veicoli facili da riparare e aggiornare.

Helmut Hochsteiner, VP of Electric Engine Production presso lo stabilimento BMW Group Steyr, ha sottolineato che "nei prossimi mesi, continueremo a convalidare e ottimizzare il complesso processo di produzione per i nuovi motori elettrici". L'avvio della produzione dei motori elettrici di sesta generazione e la loro spedizione alla fabbrica di Debrecen segnano l'inizio di una nuova era per BMW, ponendo le basi per la futura gamma di veicoli elettrici basati sulla piattaforma Neue Klasse.