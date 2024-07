Le migliori elettriche al mondo? Sono tedesche e coreane, lo dice uno studio

La rivista statunitense Consumer Reports (CR) ha recentemente pubblicato i risultati dei suoi test su 50 automobili a trazione completamente elettrica, da cui risultano evidenti i successi delle case automobilistiche tedesche e coreane. Quest'anno, nella lista dei migliori 14 modelli, la supremazia è stata notevolmente divisa tra questi due paesi, con la presenza di un solo modello della Tesla.

Al vertice della classifica si posiziona la BMW iX, che raggiunge un impressionante punteggio di 84/100. Seguono la Genesis GV60, con 75 punti, e la Lexus RZ, che ottiene 74 punti. Sulla scia del podio, troviamo poi la Audi Q4 e-tron e la Audi Q8 e-tron, con punteggi rispettivamente di 71 e 70 su 100.

Nella categoria delle auto di lusso, la BMW i4 si distingue come la migliore, con un punteggio di 83/100, seguita dalla Porsche Taycan a 76 punti. Tra le auto elettriche più accessibili, domina la Hyundai Ioniq 6 con un punteggio di 83/100, mentre la Kia Niro EV raggiunge 71/100.

Per i SUV elettrici a due file, la Kia EV6 si aggiudica il titolo con 77 punti. Il Tesla Model Y, il Nissan Ariya e il Ford Mustang Mach-E si distribuiscono i posti immediatamente successivi con punteggi variabili tra 70 e 72. Infine, nella classe dei SUV elettrici a tre file, emerge la Kia EV9, vincitrice con 78 punti.

In generale, Hyundai e Kia emergono come le opzioni più convincenti per chi cerca un'opzione affidabile e sostenibile nel mercato delle auto a zero emissioni. BMW, d'altra parte, si conferma una garanzia nel segmento di vertice con la iX, proclamata la miglior auto elettrica in termini assoluti secondo Consumer Reports.