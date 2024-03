Le Volkswagen "R" saranno solo elettriche, basta auto sportive a benzina

Nei prossimi anni, la divisione R di Volkswagen passerà alla costruzione di veicoli ad alte prestazioni completamente elettrici e alla fine si posizionerà come marchio indipendente all’interno del Gruppo VW.

Sappiamo da tempo che la "divisione" Volkswagen R si stava preparando a diventare completamente elettrica , lasciandosi alle spalle per sempre macchine come la Golf R. Tuttavia, questa è la prima volta che Volkswagen afferma di voler operare in modo indipendente. Questo nuova avventura inizia con la creazione del proprio padiglione da parte della Volkswagen R ad Autostadt, una popolare attrazione turistica di proprietà di VW a Wolfsburg, in Germania. Diversi marchi del gruppo VW hanno un padiglione all'Autostadt, tra cui Lamborghini, Audi e Skoda. Ora, Volkswagen R si unirà al roster con un padiglione specifico per R.

"Con il nostro padiglione nell'Autostadt, stiamo facendo il passo successivo per aumentare ulteriormente la nostra notorietà come marchio performante. Con il nostro passaggio a un marchio completamente elettrico, intensificheremo anche l'esperienza del cliente R attraverso approfondimenti esclusivi su concept car e nuove tecnologie", ha affermato Reinhold Ivenz, responsabile della Volkswagen R.

Il nuovo padiglione potrebbe essere anche la cornice perfetta per una presentazione e consentirebbe ai fan di avvicinarsi e conoscere il futuro del marchio ad alte prestazioni.

Volkswagen ci ha dimostrato che può costruire veicoli elettrici dalle prestazioni entusiasmanti in più occasioni; solo quest'anno, ha svelato la hot hatch ID.3 GTX, l'ID.7 GTX Tourer e l'ID. Buzz GTX. Quasi tutti questi modelli producono più di 300 cavalli, quindi le future auto elettriche R saranno quasi certamente più potenti delle loro sorelle con marchio GTX. Sappiamo già che la prossima generazione di Golf sarà completamente elettrica, quindi ci sono buone probabilità di vedere una Golf R alimentata a batteria prima del 2030.