L’elettrica di Seat da 20mila euro sarà un city SUV

Il mercato delle auto elettriche ha registrato una forte impennata nel corso degli ultimi mesi, complice la presenza di numerosi bonus ideati per incentivare il cambio generazionale del parco circolante. I modelli a zero emissioni potrebbero registrare presto un vero e proprio boom di crescita e i costruttori, infatti, sono vicini ad inserire in commercio vetture sempre più accessibili.

Come sappiamo da precedenti indiscrezioni, Tesla produrrà un’elettrica compatta da circa 20mila euro e Volkswagen farò altrettanto con la sua ID.2. Sempre nel gruppo VW, anche Seat e Skoda potrebbero seguire le orme del marchio di Wolfsburg come del resto è accaduto con le “attuali” VW Up!, Seat Mii e Skoda Citigo. Proprio in virtù di questo fatto, TopElectricSUV ha immaginato come sarà il city-SUV di Seat su base MEB, partendo dalle linee svelate già dal produttore.

La nuova vettura di Seat andrà ad inserirsi in un gradino inferiore rispetto alla Born, ampliando di fatto l’offerta elettrica della casa. Il render ipotizzato da TopElectricSUV appare decisamente credibile e solo i gruppi ottici potrebbero essere differenti e più vicini a quelli attualmente implementati da Seat.

Nessuna indiscrezione sui dettagli tecnici, l’unica informazione condivisa sarà quella relativa alla piattaforma (MEB A0), in condivisione con altri veicoli del gruppo tedesco. Difficile che possa trattarsi di una city-car in quanto, come dichiarato da Audi, sono vetture poco interessanti da produrre a causa del loro prezzo contenuto e del conseguente scarso margine di profitto. Un piccolo SUV compatto potrebbe cambiare la situazione e permettere al gruppo di inserirsi anche in un segmento attualmente inesplorato.

L’unica certezza riguarda la data di commercializzazione: la compatta di Seat arriverà nel 2025 quando presumibilmente ci sarà una competizione più agguerrita tra i vari produttori. Sicuramente, nel corso dei prossimi anni, anche Stellantis si affaccerà sul mercato delle compatte elettriche con nuovi ed interessanti modelli.