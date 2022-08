Nonostante i potenti mezzi ingegneristici e di ricerca e sviluppo, nel 2022 ancora non esiste uno scooter ibrido; per questo motivo la storia di Vipul Patel è particolarmente interessante, perché questo signore indiano è riuscito, in poco meno di due anni, a progettare e integrare un sistema ibrido sul suo scooter Honda Activa.

In India gli scooter sono il mezzo di trasporto più diffuso tra la popolazione, ma con il costante aumento del prezzo della benzina diventa sempre più difficile spostarsi spendendo poco; per contro, gli scooter elettrici non offrono l’autonomia che molti utenti indiani ricercano, ecco quindi che l’idea di uno scooter ibrido diventa davvero interessante.

Intervistato da BBC News, il signor Vipul ha raccontato che il processo di sviluppo è durato circa 2 anni ed è iniziato durante la pandemia da Covid-19; oggi il sistema è stato definito in tutte le sue parti e può essere facilmente integrato su quasi tutti gli scooter, anche se sarebbe preferibile farlo su un Honda Activa.

L’installazione è abbastanza semplice e non richiede molto tempo: la batteria installata consente di percorrere circa 80 km con una sola carica, ma una volta scaricata si può accendere senza problemi il motore termico, che non solo ci porterà a destinazione ma si occuperà anche di ricaricare in parte la batteria. La ricarica della batteria può avvenire in circa 3 ore tramite una presa casalinga a un prezzo davvero contenuto: il costo di utilizzo dello scooter ibrido in modalità elettrica è di 1 centesimo di rupia al kilometro, almeno basandosi sul prezzo della corrente in India.

Il pacco batterie è progettato per essere installato nel sottosella, mentre il motore elettrico viene posizionato sulla ruota posteriore così da non andare a toccare quello termico, che svolgerà un’importante azione di supporto quando si scarica la batteria principale.

Il prezzo della conversione a uno scooter ibrido è di 42.000 rupie, pari a circa 520 euro.