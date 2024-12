Lotus potrebbe annunciare l'Emira ibrida

Lotus ha annunciato un cambio di strategia riguardo l'elettrificazione della sua gamma. L'azienda ha posticipato il lancio della versione completamente elettrica dell'Emira, previsto inizialmente entro il 2030, e sta ora valutando l'introduzione di una variante ibrida del modello. Questa decisione riflette una revisione più ampia dei piani di Lotus verso l'elettrificazione totale, originariamente fissata per il 2028. Il CEO europeo Dan Balmer ha dichiarato ad Autocar: "nel mondo di oggi? 'Mai dire mai' è la regola attuale perché dobbiamo essere aperti e capire cosa vuole il mercato e anche quale tecnologia è disponibile per noi in quel momento. Quindi il potenziale per i powertrain ibridi c'è."

Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulla possibile configurazione ibrida dell'Emira, Lotus ha recentemente annunciato di star lavorando su tecnologie ibride plug-in e range extender. Quest'ultima, denominata "Hyper Hybrid", prevede l'uso del motore a combustione come generatore per ricaricare la batteria, con la possibilità di funzionare solo a benzina in determinate condizioni, come durante la guida ad alta velocità in autostrada.

È importante notare che l'Emira utilizza già motori provenienti da altri produttori: un 2.0 litri turbo di AMG e un V6 3.5 litri sovralimentato di Toyota. Entrambi questi propulsori sono già disponibili in versioni elettrificate su altri modelli, facilitando potenzialmente l'integrazione di un sistema ibrido sull'Emira.

L'aggiunta di un sistema ibrido comporterebbe inevitabilmente un aumento di peso per l'Emira, andando contro la filosofia di leggerezza tradizionalmente associata a Lotus. Tuttavia, questa mossa potrebbe prolungare la vita del modello, permettendogli di rispettare le sempre più stringenti normative sulle emissioni.

Per molti appassionati del marchio, una versione ibrida dell'Emira potrebbe risultare più attraente rispetto a un successore completamente elettrico. Nonostante l'aumento di peso, un'Emira ibrida sarebbe probabilmente ancora più leggera di una sportiva elettrica di dimensioni simili.

Il rinvio dei piani di elettrificazione non riguarda solo l'Emira. Lotus ha anche posticipato il lancio del SUV elettrico "Type 134", originariamente previsto per il 2025 e pensato come rivale della Porsche Macan. Balmer ha spiegato questa decisione affermando che "il mercato ci ha detto cosa vuole e quando", suggerendo preoccupazioni riguardo la domanda potenziale per un SUV elettrico compatto.

Queste mosse strategiche di Lotus evidenziano le sfide che i produttori di auto sportive devono affrontare nel bilanciare tradizione, prestazioni e sostenibilità ambientale in un mercato in rapida evoluzione.