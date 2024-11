Ecco la prima immagine della nuova Jaguar elettrica...

Lotus si tuffa nel mercato delle auto elettriche con Evija e...

Svolta ibrida per Lotus, non solo elettrico

Lotus rivede i piani per il futuro: non solo auto elettriche dal 2028, spazio anche a super ibride per mantenere la tradizione sportiva e soddisfare i clienti più esigenti.