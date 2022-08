Lucid Motors presenta la nuova Lucid Air Sapphire, prima berlina sportiva di lusso completamente elettrica al mondo. La nuova Air sembra avere specifiche tecniche che stupiranno l’intero mercato delle vetture elettriche.

A contraddistinguere la Lucid Air Sapphire un gruppo propulsore di tre motori, due sull’asse posteriore e uno all’anteriore. Non manca un sistema della batteria aggiornato che garantisce una maggiore potenza. Secondo quanto diffuso dalla stessa casa produttrice, la nuova Air Sapphire avrà una potenza maggiore rispetto alla Grand Touring Performance da 1.050 CV. La potenza di oltre 1200 CV permette alla Sapphire di essere la berlina elettrica più potente al mondo, con uno scatto 0-96 km/h in meno di due secondi.

Non a caso, gli innovativi motori elettrici offrono al modello Air un livello di prestazioni completamente nuovo. Secondo quanto diffuso, i tre powertrain elettrici incorporano il raffreddamento dello statore a microgetto di Lucid Motors e l’avvolgimento delle onde. Ad aumentare le prestazioni anche la doppia unità posteriore che porta con sé una nuova tecnologia di scambiatore di calore e una maggiore portata del liquido di raffreddamento. L’impianto frenante in carbo-ceramica è inoltre in grado di fornire un’eccellente potenza di arresto.

Il nostro obiettivo con questo primo modello Sapphire è quello di integrare l’eccezionale propulsore con una dinamica di guida più nitida e reattiva e un maggiore controllo del corpo. Allo stesso tempo, era importante mantenere l’eccezionale qualità di guida per la quale Lucid Air è diventata famosa.

Non dimentichiamo che con il marchio Sapphire, Lucid Motors introduce una nuova colorazione chiamata Sapphire Blue che sarà esclusiva dei veicoli Sapphire. La casa automobilistica prevede di rifinire tutti gli esemplari Air Sapphire in questo nuovo colore per celebrare l’introduzione del brand. Secondo quanto dichiarato, Lucid Motors prevede di dare il via alla produzione della Air Sapphire nella prima metà del 2023.