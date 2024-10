[VIDEO] Mark Zuckerberg ha "inventato" un nuovo modello Porsche

Mark Zuckerberg, co-fondatore di Facebook, ha commissionato una versione allungata della Porsche Cayenne Turbo GT per sua moglie Priscilla Chan. Il veicolo, definito "minivan" dallo stesso Zuckerberg, è stato realizzato in collaborazione con West Coast Customs e presenta porte scorrevoli elettriche.

Questa insolita creazione nasce dal desiderio di Chan di avere un minivan, un tipo di veicolo non presente nella gamma Porsche. Zuckerberg ha dichiarato su Instagram di aver personalmente progettato il veicolo, che si distingue per le sue dimensioni extra-large e le caratteristiche tipiche dei minivan applicate a un SUV di lusso.

Zuckerberg ha ordinato anche una 911 GT3 Touring con cambio manuale.

Il veicolo si basa sulla Porsche Cayenne Turbo GT, un modello già di per sé esclusivo con un prezzo di partenza superiore ai 200.000 dollari. La versione personalizzata include probabilmente una terza fila di sedili, anche se i dettagli precisi dell'interno non sono stati resi noti.

Questa non è l'unica auto sportiva nella collezione di Zuckerberg: possiede anche una Cadillac CT5-V Blackwing con cambio manuale, dimostrando la sua passione per le auto ad alte prestazioni con trasmissione tradizionale.

Porsche e i minivan: un concetto non del tutto nuovo

Sebbene l'idea di un minivan Porsche possa sembrare bizzarra, non è la prima volta che il marchio di Stoccarda si avventura in questo territorio. Nel 2018, Porsche ha creato la Vision Renndienst, un concept di minivan elettrico a sei posti, anche se solo come modello in scala.

A differenza della Vision Renndienst, che presentava una disposizione dei sedili insolita con il posto di guida centrale, il Cayenne Turbo GT modificato di Zuckerberg sembra mantenere una configurazione più tradizionale.

Questa creazione su misura anticipa in qualche modo i piani futuri di Porsche, che prevede di lanciare un grande SUV elettrico con tre file di sedili nel 2027. Resta da vedere se questo nuovo modello sostituirà il "minivan" Cayenne nella famiglia Zuckerberg.