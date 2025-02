Questa è la Porsche Cayenne più potente di sempre

La Techart Magnum, una Porsche Cayenne modificata dal tuner tedesco Techart, si afferma come uno dei SUV più estremi al mondo. Con 930 CV e 1.100 Nm di coppia, questo veicolo accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 350 km/h.

La trasformazione della Cayenne in Magnum è radicale e immediatamente visibile. Il body kit completamente ridisegnato, con ampio uso di fibra di carbonio, conferisce alla Porsche un aspetto più muscoloso e aggressivo, migliorando al contempo aerodinamica e leggerezza.

Passaruota allargati, minigonne laterali dedicate e un imponente diffusore posteriore in carbonio a vista caratterizzano l'estetica della vettura. Il cuore pulsante è rappresentato dal Power Kit avanzato gestito dal sistema Techtronic, che eleva le prestazioni a livelli da supercar.

Techart offre due configurazioni per lo scarico: terminali laterali per un sound più classico o centrali posteriori per una sonorità più aggressiva. La Magnum è disponibile in quattro varianti, dalla base alla First Edition, quest'ultima limitata a 25 esemplari con finiture artigianali esclusive.

La versione Unique permette una configurazione totalmente personalizzata, dagli esterni agli interni. La First Edition si distingue per la numerazione esclusiva e le finiture artigianali che la rendono un vero oggetto da collezione.

Con la Magnum, Techart dimostra come sia possibile spingere oltre i limiti un SUV già performante come la Porsche Cayenne, creando un veicolo che unisce prestazioni da supercar a praticità e versatilità tipiche di un Sport Utility Vehicle.