Maserati festeggia il compleanno con un'edizione speciale

Maserati presenta la GranTurismo Folgore 110 Anniversario, un'edizione limitata di 110 esemplari elettrici da 829 CV per celebrare i 110 anni del marchio. La vettura, sviluppata dal reparto Fuoriserie, sarà disponibile in due configurazioni: Rame Folgore e Blu Inchiostro, entrambe con cerchi neri e rame. Questa serie speciale sottolinea l'impegno di Maserati verso l'innovazione e la mobilità elettrica. La scelta di una motorizzazione completamente elettrica per un'auto celebrativa dimostra la visione futuristica del brand.

Le due varianti si distinguono anche negli interni: la versione Rame Folgore propone interni in Econyl Denim con cuciture rame, mentre la Blu Inchiostro adotta Econyl Black con cuciture blu. Un logo specifico, che unisce il Tridente con il numero 110, decora il montante posteriore e sarà presente anche sulla monoposto Tipo Folgore per la Formula E. La presentazione ufficiale è prevista per il 30 novembre presso lo showroom di viale Ciro Menotti a Modena. L'auto sarà inoltre protagonista del Tridente Experience, un evento esclusivo di due giorni dedicato a ospiti e clienti del prestigioso marchio italiano.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La scelta di presentare un modello completamente elettrico per questo anniversario è emblematica del cambiamento in atto nel mondo dell'automotive. La GranTurismo Folgore 110 Anniversario non è solo un'auto, ma un simbolo della transizione verso la mobilità sostenibile, un tema sempre più centrale per i costruttori di automobili di prestigio.

Il nome "Folgore", che in italiano significa "fulmine", richiama la potenza e la rapidità dell'elettricità, ma anche la storia del marchio. Infatti, il tridente che caratterizza il logo Maserati si ispira alla statua del Nettuno di Bologna, città natale dell'azienda, che impugna appunto un tridente. L'uso dell'Econyl, un materiale sostenibile ricavato da rifiuti plastici recuperati dagli oceani, per gli interni della vettura, è un altro segnale dell'attenzione dell'azienda verso temi ambientali. Questa scelta si allinea con la crescente consapevolezza ecologica nel settore del lusso.

La decisione di limitare la produzione a soli 110 esemplari richiama una pratica comune nel mondo delle auto di lusso, dove la rarità aumenta il valore e il prestigio del veicolo. Questa strategia ha radici profonde nella storia dell'automobilismo di alta gamma, dove spesso le case produttrici creavano edizioni limitate per commemorare anniversari o eventi speciali.

La presentazione nello showroom di Modena non è casuale: la città emiliana è infatti profondamente legata alla storia dell'automobilismo italiano, essendo parte della cosiddetta "Motor Valley". Qui, oltre a Maserati, hanno sede altre prestigiose case automobilistiche e motociclistiche, formando un distretto unico al mondo per la concentrazione di marchi di lusso e sportivi.