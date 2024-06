Mazda MX-5 2024 sarà presto solo 1.5 a causa delle emissioni, addio 2.0?

Nelle scorse settimane uno scandalo relativo alle emissioni ha colpito tantissimi costruttori del Sol Levante, tra cui anche Mazda con alcuni modelli. Tra i colpevoli, almeno secondo quanto riportato in rete, ci sarebbero Mazda2, Mazda6 e MX-5 RF.

Come mai solo la RF e non la ST (soft top)? Semplice, per una questione di motorizzazione. In Giappone, infatti, solo la RF beneficia del propulsore 2.0 da 184 cavalli mentre la ST è spinta dal più classico 1.5 (quello che qualcuno definirebbe il vero motore per la Miata). In seguito agli accertamenti sono emerse subito, in rete, diverse perplessità riguardanti le future omologazioni di alcune specifiche configurazioni.

Secondo quanto riportato nelle prove della nuova MX-5 2024 (ND3) sembra, infatti, che il potente 2.0 avrà vita breve. Stando a quanto emerso, sembra che Mazda dismetterà questo propulsore non appena saranno terminati i volumi a disposizione. Al momento non siamo stati in grado di trovare una conferma da parte del produttore, pertanto, sebbene le fonti siano autorevoli, non è ufficialmente confermata.

Per chi volesse scegliere il 2.0 sappia che in Italia e quindi in Europa il 2024 sarà l’ultimo anno di vendita. Le stringenti normative sulle emissioni di Co2 hanno portato la casa giapponese ad optare per l’eliminazione del 2.0 dalla gamma europea. Le vendite proseguiranno per il 2024 fino ad esaurimento scorte. - riporta Autoappassionati

Non è chiaro se, in futuro, Mazda tornerà sui suoi passi con una versione aggiornata o, perché no, con una soluzione ibridata (magari di tipo mild) in grado di ridurre il ciclo di emissioni. La dipartita del 2.0 rappresenterebbe una perdita per il settore, una ulteriore mancanza per tutti gli appasionati della celebre Miata e, più in generale, delle auto che sanno ancora divertire e stupire.

In ogni caso, come anticipato, la versione 2.0 è ancora disponibile a listino anche in questa nuova declinazione. Per chi fosse interessato, la MX-5 35° anniversario con motore 1.5 litri ha un prezzo di 32.400 euro nella versione Prime-line, 35.350 euro nella Exclusive-Line e 38.650 euro per la MX-5 Homura. La versione con motore 2.0 litri parte da 37.350 euro per la Exclusive-Line e arriva fino a 41.250 euro per la Homura.