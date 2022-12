Stretto un importante accordo di collaborazione tra la casa automobilistica McLaren e Lockheed Martin: l’obiettivo è quello di riuscire a progettare modelli di vetture del tutto innovative grazie alle competenze e ai software di sviluppo della divisione Skunk Works.

Per chi non la conoscesse, Skunk Works è la denominazione ufficiale della divisione della Lockheed Martin dedicata ai velivoli sperimentali. L’ufficializzazione della nuova partnership lascia immaginare che le prossime vetture McLaren potrebbero mostrarsi del tutto affini con iconici jet famosi l’F-22 Raptor, l’F-117 Stealth Fighter, l’F-35 Lightning II o il Darkstar.

McLaren è un’azienda pionieristica che ha sempre spinto i confini e cercato nuove soluzioni innovative e dirompenti per realizzare le supercar definitive. Lavorare affianco di un’azienda iconica come Lockheed Martin Skunk Works, rinomata per la sua visionaria attenzione al futuro, è una scelta naturale. Ci auguriamo che questo sia l’inizio di una collaborazione più lunga e più profonda che andrà a vantaggio dei nostri clienti a lungo termine, ha commentato Darren Goddard, direttore tecnico della casa inglese.

Nonostante la casa automobilistica con sede a Woking non abbia ancora rilasciato dettagli sulla collaborazione, possiamo immaginare che la partnership abbia lo scopo di ottimizzare l’aerodinamica delle vetture e studiare nuovi materiali in grado di offrire performance migliori. Il progetto punterà a implementare il sistema di progettazione di Skunk Works sviluppato nel corso dei decenni per l’aviazione nel mondo del design moderno delle supercar. Non a caso, il software consente una migliore calibrazione dei sistemi ad alta velocità rispetto agli attuali metodi di progettazione e consentirà a McLaren di perfezionare le progettazioni dei prossimi anni.

Come dichiarato nel comunicato ufficiale, i tecnici di Skunk Work e McLaren lavoreranno fianco a fianco per studiare il modo più efficiente che può garantire di impiegare questa tecnologia d’avanguardia nel settore del design automobilistico.

Per dare il via alla nuova collaborazione le due aziende hanno deciso di presentare alcuni dei loro ultimi progetti presso la sede californiana di Skunk Works: accanto al velivolo Darkstar, protagonista del film Top Gun: Maverick, non passa inosservata la presenza della supercar ibrida McLaren Artura.