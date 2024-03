Mercedes "assume" operai androidi per i lavori pesanti e poco qualificati

Mercedes ha annunciato di aver assunto i robot umanoidi Apollo di Apptronik per lavorare nelle sue fabbriche, completando compiti manuali come il trasporto di pezzi alla linea di assemblaggio.

Gli Apollo, alti 5'8 e pesanti 160 libbre, sono stati scelti per affrontare compiti fisicamente impegnativi e a bassa competenza. Secondo il CEO di Apptronik, Jeff Cardenas, l'utilizzo della robotica, e nella fattispecie di Apollo, per automatizzare i lavori manuali è un caso d'uso che altre organizzazioni potrebbero replicare.

Apollo è un robot a uso generale con braccia e gambe, dotato di occhi con luci LED e uno schermo sul petto per mostrare informazioni.

Per comunicare, Apollo sfrutta uno schermo che può mostrare differenti espressioni, così come lo stato di carica della batteria. Il robot è difatti alimentato da batterie che devono essere sostituite quando si scaricano, per ricaricarle esternamente, e può funzionare per quattro ore con una singola carica.

Ovviamente ogni Apollo è dotato di un software che consente il controllo remoto delle operazioni, così come la programmazione di queste ultime.

Mercedes potrebbe impiegare Apollo per ispezionare parti dei veicoli, trasportare pezzi alla linea di assemblaggio o consegnare degli interi kit di componenti.

Apptronik

Jörg Burzer, membro del consiglio di gestione di Mercedes-Benz, ha sottolineato che l'utilizzo della robotica nella produzione automobilistica apre nuove opportunità e contribuisce a colmare le lacune lavorative, permettendo ai lavoratori altamente qualificati di concentrarsi su compiti più avanzati.

Prima di Apollo, alcuni membri del team di Apptronik hanno lavorato al robot Valkyrie, attualmente in uso presso la NASA. La decisione di assumere Apollo riflette la crescente tendenza verso l'automazione nella produzione industriale.

Altre aziende, come Figure e Lenovo, stanno anch'esse sviluppando nuovi robot dedicati a varie applicazioni all'interno delle fabbriche. Con il progresso tecnologico, l'impiego di robot umanoidi come Apollo diventerà sempre più comune, spingendo l'industria verso una maggiore efficienza e innovazione.

Allo stesso tempo, però, si riapre il sempiterno quesito su quanto la scelta di utilizzare degli androidi per i compiti più faticosi permetta realmente alle aziende di valorizzare i dipendenti rispetto al ridurre la forza lavoro umana.