Il segreto per far correre più veloce un robot sta nelle scarpe

Un nuovo robot umanoide chiamato STAR1, sviluppato dall'azienda cinese Robot Era, ha raggiunto una velocità record di oltre 8 miglia orarie (circa 13 km/h) durante una dimostrazione nel deserto del Gobi, in Cina nordoccidentale.

La dimostrazione ha visto due modelli STAR1 sfidarsi su diversi tipi di terreno, con uno dei due dotato di scarpe da ginnastica per migliorarne le prestazioni. Il robot calzato è riuscito a mantenere la velocità massima per 34 minuti, navigando su prato, ghiaia e strade asfaltate.

Il robot, alto 171 cm e pesante 65 kg, ha superato il precedente primato di velocità per robot bipedi.

STAR1 è alimentato da motori ad alta coppia e algoritmi di intelligenza artificiale. Il suo hardware AI vanta una potenza di elaborazione di 275 trilioni di operazioni al secondo, significativamente superiore a quella di molti computer portatili di fascia alta.

Il robot dispone di 12 gradi di libertà, che si riferiscono al numero di articolazioni e alla gamma di movimenti che può eseguire. Questa caratteristica, unita alla sua avanzata intelligenza artificiale, gli consente di adattarsi a diversi tipi di terreno con agilità.

STAR1 rappresenta un importante progresso nel campo della robotica umanoide, dimostrando capacità di movimento e adattabilità superiori rispetto ai modelli precedenti. La sua velocità e resistenza lo rendono potenzialmente utile in scenari che richiedono mobilità rapida e prolungata su terreni vari.

Se ve lo stavate chiedendo, no. STAR1 non era governato a distanza da un operatore umano come nel recente evento tenuto da Tesla.

Questo sviluppo si inserisce in un contesto di crescente interesse per i robot umanoidi, con aziende come Tesla, Figure e Boston Dynamics che hanno recentemente presentato i propri modelli avanzati. La competizione in questo settore sta spingendo l'innovazione verso robot sempre più capaci e versatili.