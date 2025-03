Xpeng pronta a investire miliardi di yuan in robot umanoidi

L'evoluzione dei veicoli elettrici cinesi si intreccia sempre più con la robotica umanoide, tracciando un percorso che potrebbe ridefinire il futuro dell'industria automobilistica. Xpeng, uno dei principali produttori cinesi di auto elettriche, ha recentemente rivelato piani ambiziosi che vanno ben oltre la mobilità tradizionale, puntando a investimenti massicci nel settore dei robot umanoidi, con cifre che potrebbero raggiungere i 100 miliardi di yuan (circa 13,8 miliardi di dollari) nei prossimi decenni. Questo rappresenta una scommessa strategica di lungo periodo per l'azienda di Guangzhou, che opera già da cinque anni in questo campo emergente.

Una visione ventennale per la robotica umanoide

He Xiaopeng, CEO dell'azienda, ha condiviso questa visione a lungo termine durante l'annuale sessione parlamentare cinese. Nonostante i dettagli sugli investimenti attuali rimangano riservati, il dirigente ha descritto l'approccio presente dell'azienda come "conservativo", anticipando però la disponibilità a incrementare significativamente le risorse dedicate al progetto. "Xpeng potrebbe continuare a operare in questo settore per altri 20 anni, investendo ulteriori 50 miliardi di yuan e persino 100 miliardi", ha dichiarato He secondo quanto riportato dal Securities Times.

L'interesse di Xpeng per la robotica umanoide ha fatto un salto di qualità nel novembre scorso, quando l'azienda ha presentato il suo robot Iron, progettato come diretto concorrente del Tesla Bot di Elon Musk. Questo sviluppo rappresenta un chiaro segnale di diversificazione per un'azienda nata nel settore della mobilità elettrica.

Il contesto politico e industriale cinese

La scelta di Xpeng si inserisce in un quadro più ampio di politiche governative cinesi che incoraggiano l'innovazione tecnologica in settori strategici. I robot umanoidi sono stati esplicitamente indicati dai decisori politici come un'area in cui il paese aspira a ottenere progressi significativi, spingendo diverse aziende automobilistiche a investire in questo campo.

Non è un caso che anche altri produttori stiano seguendo questa traiettoria. Leapmotor, azienda sostenuta da Stellantis, ha già costituito un team dedicato alla robotica composto da decine di persone, come confermato dal CEO Zhu Jiangming. Il team si trova attualmente nella fase di pre-ricerca, con l'obiettivo di sviluppare robot per applicazioni industriali, in particolare per le linee di assemblaggio della stessa Leapmotor, dove i robot potrebbero sostituire gli operai umani per migliorare l'efficienza produttiva.

Gli scenari di applicazione e gli investimenti necessari

Secondo le stime di He Xiaopeng, riportate dall'Economic View, le case automobilistiche potrebbero investire tra 1 e 2 miliardi di yuan all'anno per implementare robot umanoidi in scenari applicativi concreti. Questi investimenti non rappresentano solo un costo, ma una strategia di evoluzione tecnologica che potrebbe trasformare radicalmente sia i processi produttivi che i modelli di business delle aziende automobilistiche.

La convergenza tra produttori di veicoli elettrici e robotica avanzata potrebbe generare sinergie significative, permettendo alle aziende di sfruttare competenze comuni in aree come l'intelligenza artificiale, i sistemi di visione, l'automazione e la gestione energetica. In questo contesto, i confini tradizionali tra settori industriali stanno diventando sempre più sfumati.

Implicazioni future per il mercato globale

L'impegno di Xpeng e di altri costruttori cinesi nel campo della robotica umanoide potrebbe accelerare lo sviluppo di questa tecnologia a livello globale, con potenziali ripercussioni su molteplici settori. La competizione con Tesla e altre aziende occidentali nel campo dei robot umanoidi potrebbe incentivare l'innovazione, riducendo i tempi necessari per rendere questa tecnologia commercialmente viable su larga scala.

Se le previsioni di He Xiaopeng si concretizzeranno, nei prossimi due decenni potremmo assistere a una profonda trasformazione del panorama industriale, con robot umanoidi che potrebbero diventare una presenza comune non solo nelle fabbriche, ma potenzialmente anche in altri ambienti lavorativi e persino domestici. La Cina, con aziende come Xpeng alla guida, sembra determinata a giocare un ruolo da protagonista assoluta in questa rivoluzione tecnologica.