Mercedes-Benz GLE 350de, cosa mi piace cosa no | La mia prova

GLE 350 de, in versione plug-in hybrid, è il grande SUV di classe Mercedes con cui dominare le strade e anche il fuoristrada, per viaggiare in maniera super comoda. Ho passato un paio di settimane a bordo di questo SUV, viaggiando da solo e in famiglia, apprezzando soprattutto la spaziosità e la morbidezza di percorrenza in ogni condizione. Vediamo, come al solito, cosa mi è piaciuto e cosa mi è piaciuto meno di questa automobile.

Cosa mi è piaciuto

GLE 350 è stato leggermente rivisto nell’estetica, in piccoli dettagli che però hanno svecchiato il design rendendola un SUV non solo bello da vedere - attira facilmente gli sguardi - ma anche imponente e muscoloso. Ho apprezzato l’altezza di guida, decisamente sopra alla media, che offre una visione sull’ambiente circostante sempre ottimale in ogni condizione. Certo le dimensioni sono importanti e se non siete abituati ad automobili grandi, potreste trovare qualche difficoltà nel muovervi nel traffico nei primi giorni, ma sarà solo questione di qualche giorno per prendere le misure (4.924 mm lunghezza x 2.010 mm larghezza x 1.797 mm altezza).

Estetica a parte, che come al solito preferisco far giudicare direttamente a voi, gli interni sono veramente comodi e spaziosi. Sia davanti, sia di dietro. Soprattutto il divanetto posteriore è così spazioso che può accomodare anche persone di due metri senza raggiungere con le ginocchia i sedili anteriori. Questi ultimi sono comodi, ampi, e ogni postazione ha tutti i comfort. Tanto spazio, porte USB per ricaricare gli smartphone, climatizzazione dedicata, sia davanti che dietro. Insomma, GLE è prima di tutto un SUV grande e spazioso che deve essere apprezzato per la sua abitabilità che permette di fare viaggi molto lunghi senza affaticarsi.

Il sistema di infotainment MBUX, integrato con Android Auto e CarPlay, mostra come al solito il grande lavoro fatto da Mercedes per impacchettare un sacco di opzioni in un’interfaccia semplice da navigare. Certo le informazioni sono tante, ma sono suddivise in menu che non fanno impazzire e bastano pochi minuti per trovare quell’opzione che starete cercando. L’illuminazione RGB, sempre presente e nei primi momenti considerata un po’ troppo azzardata, ora è molto apprezzabile, soprattutto di note e in un abitacolo di queste dimensioni. Insomma, è chiaro che GLE non è un’automobile economica, ciò lo si nota in ogni frangente ma lo si apprezza anche ogni volta che ci si mette alla guida.

Ed è proprio la posizione di guida ad essere tra le cose che mi hanno convinto maggiormente, non solo per la comodità e spaziosità, come ho già ripetuto più volte, ma proprio per la posizione della schiena, delle braccia, con tutti i supporti messi nel posto giusto. L’HUD, seppur non essenziale, è comodo quando si fanno viaggi lunghi: si trova la posizione comoda, si appoggia la testa, si rilassano le braccia, si innescano le funzioni di guida semi-autonoma e ci si gode il viaggio. Anche l’impianto audio è tutto rispetto: se vi piace viaggiare in famiglia con qualche canzone da cantare sembra di vivere in una piccola festicciola privata; insomma, l’ambiente familiare è totalmente apprezzabile in un’auto come la GLE, dove c’è spazio per far viaggiare tutti comodi.

Il motore da due litri diesel si affianca a una motorizzazione elettrica che permette di percorrere poco meno di un centinaio di chilometri. Il motore diesel è efficiente, ho ottenuto una media di 17 chilometri al litro, qualcosa meno in città e qualcosa di più nelle lunghe percorrenze. Questi numeri si possono raggiungere tenendo il piede leggero, mentre se siete abituati a premere più a fondo l’acceleratore potrete puntare sui circa 14 chilometri al litro di media.

Infine, anche se non l’ho provato molto nella modalità off-road, è decisamente apprezzabile l’altezza da terra e le sue capacità sullo sterrato che aiutano anche nella quotidianità, quando magari è necessario parcheggiare a bordo strada in situazioni dove qualsiasi altra auto non può arrivare.

Cosa non mi è piaciuto

Non c’è molto di cui lamentarsi di GLE. Forse la mancanza di un blocco per il sistema di controllo temperatura dei sedili posteriori, che diventa un gioco se avrete dei bambini piccoli. O forse il prezzo di partenza di 95mila euro (85mila per il GLE 300). Ma se puntate a un SUV di queste dimensioni lo farete coscienti delle dimensioni e di quello che offre.

Chi dovrebbe acquistarlo?

Chiunque sia alla ricerca di un SUV grande e spazioso, con cui fare lunghi viaggi, e che non disdegna qualche escursione in fuori strada.