Mercedes-AMG rinnova la sua gamma con la presentazione della nuova Mercedes C 43 AMG che riprende tutte le novità della nuova generazione di Mercedes Class C (potete dare un’occhiata alla prova della C300d Mild Hybrid), arricchendo il progetto con le tradizionali finiture firmate AMG. La nuova sportiva della casa tedesca si caratterizza, inoltre, per una novità davvero interessante.

Alla base del progetto della nuova Mercedes C 43 AMG, infatti, c’è il motore quattro cilindri 2.0 turbo benzina che viene supportato da un sistema mild hybrid a 48 Volt. Si tratta di una soluzione decisamente più compatta rispetto al V6 3.0 Biturbo del modello precedente. La nuova C 43, in questa configurazione, può contare su 408 CV di potenza e 500 Nm di coppia motrice.

Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova sportiva di casa Mercedes è accreditata di una velocità massima autolimitata di 250 km/h. Con l’aggiunta di un pacchetto optional, però, la vettura può arrivare fino a 265 km/h. Da notare, inoltre, che lo scatto 0-100 km/h viene completato in 4,5 secondi. Il quattro cilindri della Mercedes C 43 AMG è abbinato ad un cambio automatico a 9 rapporti ed al sistema di trazione integrale 4Matic.

La sportiva di casa Mercedes può contare su quattro modalità di funzionamento (Sport, Sport +, Comfort e Race Start) per ottimizzare le prestazioni in base alle proprie necessità. Da segnalare anche la presenza del sistema AMG Ride Control con ammortizzatori regolabili Adaptive Damping System. Per il momento, Mercedes-AMG non ha diffuso i prezzi della nuova Classe C in versione ibrida sportiva. Il debutto sul mercato, in ogni caso, è atteso per il secondo semestre del 2022.