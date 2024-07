Mercedes cancella il SUV elettrico EQC dopo 5 anni, nessun modello lo sostituirà

La Mercedes EQC, il primo SUV elettrico della casa tedesca, è ufficialmente fuori produzione dal secondo trimestre del 2023. La notizia è stata confermata da Jan Weber, responsabile delle comunicazioni internazionali per la gamma EQ di Mercedes.

Lanciata nel 2019, l'EQC ha segnato l'inizio dell'era elettrica per Mercedes, nonostante non abbia registrato vendite record. La decisione di interromperne la produzione non è stata annunciata pubblicamente, ma era prevedibile dato che il modello era già scomparso dai listini da tempo.

Al posto dell'EQC, Mercedes sta sviluppando una nuova Classe C elettrica. Diversi prototipi di questa berlina a batteria sono stati avvistati negli ultimi mesi, suggerendo un cambio di strategia da parte del costruttore.

La nuova piattaforma e il design futuro

La futura Classe C elettrica si baserà sulla nuova piattaforma MMA di Mercedes. Il design si ispirerà al concept Vision EQXX, caratterizzato da linee fluide e aerodinamiche. Le dimensioni saranno simili a quelle della Tesla Model 3, sua principale concorrente, con una lunghezza di circa 4,72 metri.

Questa piattaforma darà vita anche ad altri tre modelli: due crossover e una station wagon, che andranno probabilmente a sostituire le attuali GLA, GLB e CLA Shooting Brake. Tutti questi veicoli saranno disponibili sia in versione completamente elettrica che con motori termici, grazie alla versatilità della nuova architettura. Resta da chiarire se la nuova berlina elettrica manterrà il nome EQC, considerando che Mercedes ha dichiarato l'intenzione di abbandonare la nomenclatura "EQ" per i suoi veicoli elettrici.