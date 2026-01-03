Il colosso cinese dell'automotive elettrico BYD si appresta a conquistare un primato storico, strappando a Tesla la corona di maggior venditore mondiale di veicoli elettrici su base annuale. Un sorpasso che rappresenta molto più di un semplice cambio di leadership nel mercato globale: è il simbolo tangibile della trasformazione dell'industria automobilistica mondiale e dell'ascesa inarrestabile dei produttori cinesi. La crescita dell'azienda guidata da Wang Chuanfu si è alimentata grazie a una combinazione esplosiva di espansione domestica e penetrazione aggressiva nei mercati internazionali.

Le consegne annuali del produttore cinese hanno registrato un balzo del 28%, un risultato che testimonia la forza dell'ecosistema automotive cinese e la capacità di BYD di competere su più fronti simultaneamente. L'azienda ha costruito il proprio impero non limitandosi alle auto completamente elettriche, ma puntando strategicamente anche sui veicoli plug-in hybrid, una scelta che si è rivelata vincente soprattutto in mercati dove le infrastrutture di ricarica sono ancora in fase di sviluppo.

La strategia di espansione internazionale di BYD sta mostrando risultati concreti in diverse aree geografiche. Nel Sud-est asiatico, per esempio, gli autobus elettrici del marchio cinese hanno ricevuto un'accoglienza particolarmente calorosa, mentre in mercati più maturi come il Giappone l'azienda ha lanciato un SUV plug-in hybrid con prezzi aggressivi per sfidare i produttori locali. Anche in Europa occidentale i costruttori cinesi, BYD in testa, hanno superato per la prima volta i rivali sudcoreani, segnando un momento di svolta nelle dinamiche competitive del continente.

Il sorpasso di BYD su Tesla ridisegna gli equilibri dell'automotive globale

Il mercato domestico cinese rimane tuttavia il vero motore della crescita di BYD, fungendo da base solida per le ambizioni internazionali dell'azienda. Questa piattaforma interna ha permesso al gruppo di sviluppare economie di scala difficilmente replicabili dai competitor occidentali. La presenza massiccia in patria ha anche consentito investimenti massicci in ricerca e sviluppo, permettendo innovazioni come il sistema flexible-fuel plug-in hybrid recentemente lanciato in Brasile, presentato dall'azienda come il primo al mondo nel suo genere.

Il superamento di Tesla non è frutto del caso ma riflette tendenze più ampie nell'industria automobilistica globale. I marchi cinesi nel loro complesso sono destinati a superare i rivali giapponesi nelle vendite globali del 2025, un cambio di paradigma impensabile fino a pochi anni fa. Aziende come GAC stanno pianificando il proprio ingresso nel mercato giapponese per il 2026, mentre Chery si prepara ad aprire il suo più grande stabilimento ASEAN in Vietnam a metà anno.

Le sfide per BYD rimangono comunque significative. L'azienda sta cercando di uscire dalla trappola del mercato di massa mentre le vendite domestiche mostrano segnali di rallentamento, spingendo il gruppo a riposizionarsi verso segmenti premium. Contemporaneamente, produttori tradizionali come Honda stanno reagendo alla minaccia cinese pianificando versioni elettriche dei loro modelli più venduti, come le minicar che dominano il mercato giapponese. La battaglia per la supremazia nell'elettrico è appena iniziata, e il sorpasso di BYD su Tesla potrebbe essere solo il primo capitolo di una lunga guerra commerciale.