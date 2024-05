Migliori 5 elettriche economiche da comprare con gli incentivi

La transizione verso la mobilità elettrica, o in generale più sostenibile, rappresenta una delle sfide più significative e necessarie per il futuro del nostro pianeta. Tuttavia, uno dei principali ostacoli all'adozione diffusa delle auto elettriche è il loro prezzo, spesso più elevato rispetto alle controparti a combustione interna. Questo è dovuto principalmente ai costi delle batterie, che rappresentano una parte significativa del costo totale del veicolo. Nonostante i recenti progressi tecnologici abbiano portato a una riduzione dei costi delle batterie, i veicoli elettrici rimangono in genere più costosi all'acquisto o con aspetti ancora non completamente sovrapponibili.

Per incentivare l'acquisto di auto elettriche, molti governi nazionali e locali hanno introdotto una serie di incentivi economici. Questi includono sussidi diretti all'acquisto, esenzioni fiscali, sconti sulle tasse di circolazione e accesso a zone a traffico limitato. Ad esempio, in Italia, gli ecobonus possono ridurre significativamente il prezzo finale di un veicolo elettrico, rendendolo più accessibile ai consumatori.

Incentivi auto 2024: tutti gli sconti

Come evidenziato all’interno dell’approfondimento, il nuovo sistema segue il sostanzialmente il precedente schema ma si diversifica per importi e sostegni ISEE. Il programma, infatti, prevede anche un aiuto esteso a tutte le famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro. A seconda della categoria di emissioni e dell'eventuale rottamazione di un vecchio veicolo, gli sconti offerti possono variare significativamente.

Senza sconti ISEE

0-20 g/km* 21-60 g/km** 61-135 g/km* Senza rottamazione 6.000 euro 4.000 euro - Rottamazione Euro 0, 1, 2 11.000 euro 8.000 euro 3.000 euro Rottamazione Euro 3 10.000 euro 6.000 euro 2.000 euro Rottamazione Euro 4 9.000 euro 5.500 euro 1.500 euro Rottamazione Euro 5 - - -

Con sconti ISEE

0-20 g/km - ISEE <30.000 euro* 21-60 g/km - ISEE <30.000 euro** Senza rottamazione 7.500 euro 5.000 euro Rottamazione Euro 0, 1, 2 13.750 euro 10.000 euro Rottamazione Euro 3 12.500 euro 7.500 euro Rottamazione Euro 4 11.250 euro 6.875 euro Rottamazione Euro 5 8.000 euro 5.000 euro

*: con un importo massimo di 42.700 euro

**: con un importo massimo di 54.900 euro

Applicando gli sconti si possono ottenere differenze di prezzo anche sostanziali rispetto ai listini ufficiali, quali sono le 5 elettriche più economiche da acquistare con gli incentivi?

Dacia Spring

Dacia Spring del 2024 si conferma fedele alla tradizione del marchio, offrendo agli acquirenti italiani un'opzione elettrica estremamente accessibile. Con un prezzo base di 21.450 euro, si posiziona come la scelta più conveniente sul mercato.

Listino: 17.900 € Prezzo con incentivo - ISEE > 30.000 € Prezzo con incentivo - ISEE < 30.000 € Euro 0-2 6.900 € 4.150 € Euro 3 7.900 € 5.400 € Euro 4 8.900 € 6.650 € Euro 5 - 9.900 € Senza rottamazione 11.900 € 10.400 €

Citroen e-C3

La Citroën e-C3 rappresenta una delle più recenti innovazioni della casa automobilistica francese. Questo modello ha un prezzo di partenza di 23.900 euro e rappresenta una proposta interessante per chi desidera spostarsi per lo più in città. Disponibile, in aggiunta, una versione più completa in termini di dotazione e specifiche ad un prezzo di 28.400 euro.

Listino: 23.900 € Prezzo con incentivo - ISEE > 30.000 € Prezzo con incentivo - ISEE < 30.000 € Euro 0-2 12.900 € 10.150 € Euro 3 13.900 € 11.400 € Euro 4 14.900 € 12.650 € Euro 5 - 15.900 € Senza rottamazione 17.900 € 16.400 €

smart EQ fortwo

smart EQ fortwo, da sempre un'icona della vita urbana, si conferma come una delle migliori opzioni nel panorama delle vetture elettriche ultra-economiche. Con un prezzo base di 25.210 euro, la fortwo è una scelta conveniente per chi desidera abbracciare la mobilità elettrica senza rinunciare al comfort e alla maneggevolezza tipica di una vettura cittadina.

Listino: 25.210 € Prezzo con incentivo - ISEE > 30.000 € Prezzo con incentivo - ISEE < 30.000 € Euro 0-2 14.210 € 11.460 € Euro 3 15.210 € 12.710 € Euro 4 16.210 € 13.960 € Euro 5 - 17.210 € Senza rottamazione 19.210 € 17.710 €

Fiat 500e

La Fiat 500e continua a conquistare il cuore degli italiani come una delle auto elettriche più amate. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente il prezzo d'acquisto competitivo, che parte da 28.950 euro. Con il suo design iconico e l'innovazione tecnologica, la 500e si conferma una scelta popolare per coloro che desiderano passare alla mobilità elettrica senza rinunciare allo stile e alla praticità.

Listino: 28.950 € Prezzo con incentivo - ISEE > 30.000 € Prezzo con incentivo - ISEE < 30.000 € Euro 0-2 17.950 € 15.200 € Euro 3 18.950 € 16.450 € Euro 4 19.950 € 17.700 € Euro 5 - 20.950 € Senza rottamazione 22.950 € 21.450 €

MG4

La MG4 è una delle prime vetture cinesi a guadagnarsi un posto di rilievo nella classifica automobilistica, posizionandosi in una fascia di prezzo simile molto interessante. Proposta come una compatta a 5 porte, la MG4 offre un allestimento Standard venduto a un prezzo di listino di 30.790 euro. Questa vettura si distingue per fornire uno spazio più ampio rispetto alle tradizionali utilitarie o city car, rendendola un'opzione ideale per chi cerca una combinazione di praticità e comfort senza compromessi.