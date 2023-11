Incentivi auto 2024: cosa sono e come funziona l'ecobonus

Il 2024 è sempre più vicino e con il nuovo anno è previsto una sorta di “reset” di tutti i bonus attuali, con la speranza che vengano mantenuti e migliorati nel corso del tempo. Fortunatamente, il Governo si è già espresso in merito all’Ecobonus 2024, ovvero quel sistema dedicato all’acquisto di un’auto meno inquinante, anche non elettrica, che prevede l’accesso ad una serie di incentivi per ottenere uno sconto di varia misura.

Analogamente alla misura dedicata alle auto, è prevedibile e auspicabile che il Governo rinnovi anche gli ecobonus dedicati al mondo delle due ruote e alle colonnine di ricarica domestiche (wallbox).

Differenze con l’Ecobonus 2023

Il piano segue il medesimo schema stabilito per il 2022 e 2023, essendo il terzo anno del piano triennale proposto dal Governo per promuovere l'elettrificazione nel settore automobilistico. Il contributo statale è ancora correlato alle emissioni di CO2 del veicolo, con tre fasce distinte, e alla presenza o assenza di un veicolo usato da rottamare.



A differenza degli anni precedenti e del 2023, non è più presente l'extra bonus che poteva essere richiesto dagli automobilisti con un ISEE inferiore a 30.000 euro per l'acquisto di un'auto elettrica o ibrida plug-in, ottenendo un aumento del 50% del contributo in caso di rottamazione. Per le auto elettriche, l'extra bonus era previsto anche senza la rottamazione.

Il procedimento per richiedere gli incentivi auto nel corso del 2024 rimane invariato rispetto al 2023, consentendo agli automobilisti di prenotare il contributo attraverso una specifica piattaforma online. Questa piattaforma offre anche la possibilità di verificare le risorse ancora disponibili per l'accesso al bonus. È importante notare che le risorse disponibili per le diverse fasce di emissioni sono cambiate, con un maggiore focus sul supporto alle auto a batteria.

570 milioni di euro

Il nuovo tesoretto prevede l’arrivo di 570 milioni di euro, di cui solo 120 milioni per le termiche. Nel 2023, questo budget si è esaurito in poche settimane, diventando sufficiente per soddisfare la domanda di circa 75 mila acquirenti.

I finanziamenti destinati alle auto elettriche (230 milioni) e ibride plug-in (235 milioni) risultano più consistenti e, ad oggi, rimangono ancora disponibili. Tuttavia, la distribuzione delle risorse presenta un aumento nei fondi per le prime due fasce (+15 milioni nella prima e +10 nella seconda) e una diminuzione nella terza (-30 milioni); una strategia che, come detto in apertura, potrebbe portare a delle criticità.

Attualmente (2023), dei 190 milioni previsti per le auto con emissioni tra 0 e 20 g/km, rimangono ancora disponibili oltre il 60%, mentre sulla seconda fascia, sono addirittura disponibili ancora quasi tutti.

Come funzionano

Anche per il 2024 è previsto, pertanto, un ecobonus con importo legato alle emissioni del veicolo da acquistare. Gli incentivi auto 2024 prevedono tre fasce di emissioni a cui corrisponde un importo ben preciso dello sconto. Per le elettriche e le ibride plug-in è possibile ottenere lo sconto anche senza rottamazione.

Emissioni di CO2 Importo ecobonus 0-20 g/km 5.000 euro con rottamazione 3.000 euro senza rottamazione 21-60 g/km 4.000 euro con rottamazione 2.000 euro senza rottamazione 61-135 g/km 5.000 euro con rottamazione

Quali sono i limiti

Attenzione però ai limiti dell’Ecobonus 2024, ben chiari ed ereditati dalle precedenti manovre:

per l’accesso all’ecobonus è previsto un tetto massimo di spesa pari a 42.700 euro per modelli con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km e tra 61 e 135 g/km mentre per i modelli con emissioni tra 21 e 60 g/km è previsto un tetto massimo di spesa di 54.900 euro;

i prezzi indicati non comprendono l’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) e il contributo Pfu (Pneumatici fuori uso);

per accedere allo sconto aggiuntivo con rottamazione è necessario rottamare un’auto Euro 0-4 e deve essere intestata al proprietario o ad un familiare convivente da almeno 12 mesi;

sono compatibili con gli incentivi auto le vetture omologate nella categoria M1;

c’è un tempo massimo di 180 giorni per immatricolare la vettura prenotata con gli incentivi.

Come si accede all’Ecobonus

Per ottenere il contributo all'acquisto previsto dagli incentivi auto 2024, è necessario seguire una procedura specifica che deve essere gestita direttamente dal concessionario o rivenditore. Di conseguenza, l'acquirente interessato a usufruire dell'ecobonus per l'acquisto di un nuovo veicolo non deve compiere alcuna operazione, ma deve concentrarsi esclusivamente sulla scelta del veicolo da acquistare. È opportuno valutare le offerte e le promozioni del momento per massimizzare i vantaggi dell'ecobonus statale su veicoli elettrici, ibridi e a basso impatto ambientale.

Sarà compito del rivenditore completare la procedura attraverso la piattaforma online ecobonus.mise.gov.it, effettuando la prenotazione del contributo all'acquisto previa verifica della disponibilità dei fondi. L'importo dell'incentivo sarà quindi dedotto dal totale da pagare per l'acquisto del nuovo modello. Il processo si conclude con l'immatricolazione del veicolo, che deve avvenire entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione. È importante notare che potrebbe essere concessa una proroga a 270 giorni in caso di ritardi nelle consegne dei nuovi veicoli.

Domande e risposte