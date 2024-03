Migliori biciclette elettriche - e-bike (marzo 2024)

Le biciclette elettriche, oppure e-bike, sono veicoli molto diffusi, al contempo sono una valida alternativa per i brevi spostamenti cittadini ed il loro utilizzo porta a numerosi vantaggi: il primo è che dal lato ambientale si utilizzano meno automobili e si migliora la qualità dell'aria delle città; il secondo è sanitario perché si riduce il rischio di infezione attraverso i mezzi pubblici e si evita di affollarli di persone; ed infine il fare un po' di attività fisica non può farci altro che bene!

Esattamente come le controparti "normali", queste biciclette elettriche hanno aspetti e caratteristiche che si adattano maggiormente o alla vita cittadina, grazie alla loro capacità di richiudersi facilmente, oppure con le versioni fat bike si dimostrano più estreme ma al contempo affidabili e sicure per i terreni più accidentati.

In questa selezione quindi vi abbiamo raccolto le migliori biciclette elettriche presenti sul mercato, in modo da guidarvi nell'acquisto di questo mezzo in grado di migliorare la nostra vita. Mettetevi comodi ed andiamo a scoprire chi sarà la vostra nuova compagna di avventure!

Perché scegliere una e-bike

L'acquisto di una bicicletta è un affare che tocca il cuore, i gusti personali, il portafoglio e le necessità pratiche di ognuno; si tratta di un insieme di variabili soggettive. Tuttavia, l'e-bike, dopo aver superato un certo scetticismo diffuso fino a pochi anni fa (soprattutto tra gli appassionati di bici da strada), dimostra di possedere diverse caratteristiche allettanti.

Con l'e-bike, la fatica si riduce (ma non scompare del tutto: questo dipende dalle intenzioni del ciclista), modulandola in base alle esigenze del momento. Durante la settimana, è possibile raggiungere il luogo di lavoro con serenità, anche in estate quando le temperature sono alte. Nel tempo libero, è possibile pianificare escursioni all'aria aperta per il puro divertimento, sapendo di poter affrontare una certa distanza e dislivello senza troppi problemi.

Tra i vantaggi dell'e-bike c'è la capacità di "accorciare" le distanze tra gruppi o coppie di ciclisti: pensate alla possibilità di organizzare escursioni con amici o partner, ognuno con diversi livelli di allenamento e resistenza fisica, con la sicurezza di poter raggiungere tutti la destinazione con il sorriso sulle labbra.

Guida alle tipologie di e-bike in commercio

Le e-bike, o biciclette a pedalata assistita, sono disponibili in diverse tipologie, ognuna con caratteristiche e utilizzi specifici. Ecco un elenco delle principali categorie:

City e-bike : queste e-bike sono progettate per l'uso urbano . Sono dotate di un telaio robusto e comodo, luci integrate, parafanghi e portapacchi per trasportare bagagli. Sono ideali per gli spostamenti quotidiani in città.

: queste e-bike sono progettate per l'uso . Sono dotate di un telaio robusto e comodo, luci integrate, parafanghi e portapacchi per trasportare bagagli. Sono ideali per gli spostamenti quotidiani in città. Mountain e-bike : conosciute anche come e-mountain bike o e-MTB , sono progettate per affrontare terreni accidentati e sentieri di montagna. Sono dotate di sospensioni robuste, pneumatici larghi con ottima trazione e motori potenti. Sono adatte agli amanti dell'avventura e delle escursioni off-road.

: conosciute anche come e-mountain bike o , sono progettate per affrontare e sentieri di montagna. Sono dotate di sospensioni robuste, pneumatici larghi con ottima trazione e motori potenti. Sono adatte agli amanti dell'avventura e delle escursioni off-road. Trekking e-bike : queste e-bike sono progettate per lunghi viaggi su strada e sterrati . Sono dotate di accessori per il touring, come portapacchi, luci potenti, parafanghi e cavalletto. Sono ideali per i cicloturisti che desiderano esplorare nuovi territori con facilità.

: queste e-bike sono progettate per . Sono dotate di accessori per il touring, come portapacchi, luci potenti, parafanghi e cavalletto. Sono ideali per i cicloturisti che desiderano esplorare nuovi territori con facilità. cruiser e-bike: hanno uno stile retrò e sono progettate per escursioni rilassanti lungo la costa o in città. Sono caratterizzate da un design elegante, sedili comodi, manubri larghi e pneumatici larghi. Sono ideali per le passeggiate tranquille e lo svago.

lungo la costa o in città. Sono caratterizzate da un design elegante, sedili comodi, manubri larghi e pneumatici larghi. Sono ideali per le passeggiate tranquille e lo svago. Foldable e-bike (e-bike pieghevoli) : come suggerisce il nome, sono pieghevoli e compatte, ideali per chi ha poco spazio di stoccaggio o per viaggiare con i mezzi pubblici. Sono dotate di motori leggeri e batterie rimovibili. Sono perfette per i pendolari urbani o per le vacanze in camper. Le e-bike pieghevoli sono disponibili in moltissime declinazioni e non è raro associare questa specifica modifica del telaio anche a modelli con un utilizzo diverso da quello urbano.

: come suggerisce il nome, sono pieghevoli e compatte, ideali per chi ha poco spazio di stoccaggio o per viaggiare con i mezzi pubblici. Sono dotate di motori leggeri e batterie rimovibili. Sono perfette per i pendolari urbani o per le vacanze in camper. Le e-bike pieghevoli sono disponibili in moltissime declinazioni e non è raro associare questa specifica modifica del telaio anche a modelli con un utilizzo diverso da quello urbano. Cargo e-bike : sono progettate per trasportare merci o bambini, grazie alla loro portata utile maggiore. Sono dotate di telai robusti, piattaforme di carico ampie e motori potenti. Sono ideali per le famiglie o per chi ha bisogno di trasportare merci in modo ecologico.

: sono progettate per trasportare merci o bambini, grazie alla loro portata utile maggiore. Sono dotate di telai robusti, piattaforme di carico ampie e motori potenti. Sono ideali per le famiglie o per chi ha bisogno di trasportare merci in modo ecologico. Fat e-bike: equipaggiate di pneumatici larghi, ideali per affrontare terreni sabbiosi, innevati o fangosi. Sono perfette per le avventure off-road in condizioni estreme.

Ogni categoria di e-bike ha le proprie peculiarità e vantaggi, quindi è importante scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e al proprio stile di guida.

Come si usa una e-bike

Guidare un'e-bike è simile a guidare qualsiasi altra bicicletta. Si sale in sella e si inizia a pedalare. Tuttavia, per gestire ottimamente la batteria, è fondamentale mantenere una pedalata fluida e costante, selezionando con cura i rapporti del cambio. È importante evitare di affidarsi interamente al motore elettrico, ad esempio utilizzando un rapporto troppo duro per il percorso, poiché questo sovraccarica la batteria e ne riduce notevolmente la durata. Il risultato potrebbe essere poco piacevole e porterebbe a dover condurre una bici elettrica come se fosse una normale bici, solo più pesante.

Come scegliere una e-bike

In caso di acquisto di e-bike è importante sapere che genere di prodotto si sta cercando, quindi siamo qui per fornirvi uno specchietto così da non esser mai più impreparati di fronte alla vasta scelta che propone il mercato.

Nel mercato delle biciclette, si trovano una vasta gamma di modelli differenziati per tipologia e scopo d'uso; escludendo le e-MTB e le e-ROAD, progettate per utilizzi specifici e in grado di garantire prestazioni eccellenti in base al tipo di asfalto, ci sono le city bike, un'opzione estremamente comoda per gli spostamenti rapidi senza affaticarsi minimamente, che possono essere dotate di portapacchi per trasportare carichi pesanti.

Di seguito le caratteristiche più importanti da tenere in considerazione prima dell'acquisto.

Batteria e autonomia di una e-bike

Il valore in Wh rappresenta l'energia che la batteria può fornire al motore elettrico, offrendo un'indicazione approssimativa della distanza che la bicicletta può percorrere prima che la batteria si esaurisca. Maggiore è l'energia accumulata, maggiore sarà l'autonomia della bici (cioè la capacità di coprire più chilometri con una sola carica). Tuttavia, la distanza effettiva può variare in base al tipo di percorso: ad esempio, salite ripide, terreni sterrati o tratti che richiedono un uso intensivo di energia tendono ad esaurire la batteria più rapidamente.

Le batterie più comuni sono quelle da 250 Wh, che consentono all'incirca un'autonomia compresa tra i 30 e i 50 chilometri con una carica completa. Per ricaricare completamente una batteria, di solito ci vogliono tra le 4 e le 5 ore, a seconda del caricabatterie e della capacità della batteria stessa. È sempre consigliabile optare per una batteria rimovibile, se possibile, in modo da poterla ricaricare comodamente in ufficio o una volta tornati a casa.

Motore, potenza e velocità di una e-bike

Il motore è il componente fondamentale della bicicletta elettrica: da esso dipende la funzione della pedalata assistita, che è il meccanismo motorizzato che supporta il ciclista nel movimento. La sua potenza massima è di 250 watt (W), per una velocità massima di 25 km/h, superata la quale il motore si disattiva, consentendo solo la pedalata non assistita.

Questo limite è stabilito dalle normative vigenti, che determinano la classificazione di un mezzo come ciclomotore: superati i 250 W, il veicolo non è più considerato una bicicletta elettrica. Su strada privata o dove non vige il CdS, tuttavia, è possibile superare questo limite.

Il motore può essere posizionato in diverse parti della bicicletta a seconda del modello e può variare per potenza e per il tipo di terreno su cui si adatta meglio:

motore anteriore : montato al centro della ruota anteriore, è ideale per le strade cittadine, con terreni lisci e senza forti pendenze. Tuttavia, la trazione meno potente può aumentare il rischio di slittamento;

: montato al centro della ruota anteriore, è ideale per le strade cittadine, con terreni lisci e senza forti pendenze. Tuttavia, la trazione meno potente può aumentare il rischio di slittamento; motore posteriore : posizionato al centro della ruota posteriore, è adatto alle strade urbane e al trekking, poiché è più potente. Tuttavia, può essere più difficile da smontare e, come il motore anteriore, può interferire con la ruota durante la sostituzione;

: posizionato al centro della ruota posteriore, è adatto alle strade urbane e al trekking, poiché è più potente. Tuttavia, può essere più difficile da smontare e, come il motore anteriore, può interferire con la ruota durante la sostituzione; motore centrale: situato all'altezza dei pedali anziché sulle ruote, è molto resistente e adatto alle strade sterrate e al mountain biking.

Cambio e trasmissione di una e-bike

Il cambio di una bicicletta elettrica o e-bike è il componente che consente di selezionare quanta distanza la bici avanza dopo un giro completo delle ruote rispetto al numero di pedalate compiute, il cui rapporto è espresso in un semplice valore numerico.

Questa caratteristica permette di regolare la velocità del mezzo e lo sforzo richiesto durante la pedalata. Alcuni modelli di bicicletta elettrica sono mono-marcia, il che significa che non dispongono di cambio, mentre altri modelli consentono di impostare fino a 6 diverse velocità, più in dettaglio le tipologie:

cambio a mozzo interno : è racchiuso all'interno del mozzo posteriore della ruota. Offre una manutenzione ridotta e una maggiore affidabilità rispetto ai cambi a deragliatore. È ideale per un utilizzo urbano o per chi preferisce una guida più semplice e intuitiva.

: è racchiuso all'interno del mozzo posteriore della ruota. Offre una e una maggiore affidabilità rispetto ai cambi a deragliatore. È ideale per un utilizzo urbano o per chi preferisce una guida più semplice e intuitiva. cambio a deragliatore : è il tipo più comune e offre una vasta gamma di rapporti. Funziona spostando la catena da un pignone all'altro tramite un meccanismo di deragliatore. Questo tipo di cambio è adatto per una varietà di terreni e stili di guida, dal cicloturismo alle escursioni in montagna.

: è il Funziona spostando la catena da un pignone all'altro tramite un meccanismo di deragliatore. Questo tipo di cambio è adatto per una varietà di terreni e stili di guida, dal cicloturismo alle escursioni in montagna. cambio a ruota libera : generalmente associato alle biciclette a mozzo interno. Consente al ciclista di cambiare marcia anche quando non sta pedalando, rendendo la guida più fluida e intuitiva.

: generalmente associato alle biciclette a mozzo interno. Consente al ciclista di cambiare marcia anche quando non sta pedalando, rendendo la guida più fluida e intuitiva. cambio elettronico: utilizza un sistema elettronico per spostare la catena da un pignone all'altro. Offre cambiamenti di marcia precisi e veloci, eliminando la necessità di regolazioni manuali. È spesso utilizzato su e-bike di fascia alta o per chi cerca prestazioni ottimali.

Pedalata assistita

Come sappiamo, la funzione di pedalata assistita riduce la fatica del ciclista durante la pedalata grazie all'aiuto meccanico. L'acquisto di un mezzo elettrico dotata di diversi livelli di pedalata assistita molte volte da preferire dato che permette all'utente di ridurre gli sforzi anche in base al tipo di strada che si percorre. Non dimentichiamo però che in una bici elettrica la funzione di pedalata assistita assiste il ciclista durante la pedalata: riducendo la fatica, infatti, tale funzione consente di affrontare lunghi tragitti anche ai meno esperti.

e-bike e pedalata assistita, cosa cambia? La distinzione principale tra le biciclette elettriche e quelle a pedalata assistita risiede nella fonte di energia che fornisce assistenza al ciclista. Nelle biciclette elettriche, un motore alimentato da una batteria è responsabile della maggior parte della propulsione, mentre nelle biciclette a pedalata assistita, il motore offre soltanto un supporto aggiuntivo alla pedalata del ciclista.

In altre parole, il ciclista deve continuare a pedalare per far avanzare la bicicletta, ma la pedalata assistita rende questo compito più agevole, specialmente in salita o durante lunghi percorsi. Le biciclette a pedalata assistita tendono ad essere meno potenti e veloci rispetto alle biciclette elettriche, ma sono generalmente anche più economiche.

Ruote

Continuiamo la selezione delle caratteristiche principali da tenere in considerazione al momento dell'acquisto di una e-bike parlando delle ruote. Infatti, se cercate una e-bike da utilizzare solamente in condizioni di bel tempo potrete effettuare la scelta con una certa leggerezza, ma se volete un veicolo sostituito o complementare all'auto vi conviene ricercare un qualcosa capace di aderire al terreno in qualsiasi condizione climatica.

Scegliere gli pneumatici in base alla resistenza è fondamentale per non effettuare un acquisto non adeguato alle proprie esigenze. Il primo aspetto a cui badare è sicuramente quello relativo alle dimensioni della ruota e alla mescola. Quest'ultimo è infatti un parametro di assoluta rilevanza se consideriamo che le gomme si dividono principalmente in mescola morbida o dura. Le prime sono in grado di garantire migliore aderenza e dunque anche un maggiore comfort durante la guida, quelle dure sono invece più longeve ma purtroppo non sono adatta a tutte le tipologie di superficie.

Impermeabilità di una e-bike

È possibile utilizzare una bici elettrica con condizioni meteo avverse ed in caso di pioggia? La risposta è si! Da alcuni anni le tecnologie legate alle due e alle quattro ruote hanno fatto enormi passi avanti tanto che le case costruttrici di bici elettriche hanno deciso di implementare componenti del mezzo con grado di protezione IP.

Molte bici elettriche montano infatti motore e connessioni di tipo impermeabile e non si danneggiano, dunque, in caso di pioggia o schizzi d'acqua. Prodotti di qualità vantano di elementi di elettronica installati all’interno della batteria e protetti dalla pioggia e dagli spruzzi d’acqua. Come abbiamo visto, i modelli dotati di certificazione IP54 sono pratici da usare anche in caso di maltempo.

Peso e portata massima (kg) di una e-bike

Il peso di una e-bike può variare notevolmente in base a diversi fattori, tra cui il tipo di telaio, il tipo e la capacità della batteria, il motore e gli accessori aggiuntivi. In generale, una e-bike può pesare tra i 15 e i 30 chili. Le e-bike da città tendono ad essere più leggere, mentre le e-bike da mountain bike o cargo possono essere più pesanti a causa delle componenti aggiuntive necessarie per affrontare terreni accidentati o trasportare carichi pesanti.

Come per qualsiasi dispositivo che basa il suo funzionamento su una persona da trasportare, il carico massimo è un fattore importantissimo che dovete tenere in considerazione per evitare di incappare in spiacevoli sorprese come potrebbe essere il motore che non è in grado di fornire la spinta necessaria per sostenere la marcia. Per questo è sempre importante informarsi del carico massimo trasportabile, e di tenere a mente anche l'inverno bisogna aggiungere anche il peso di vestiti, cappotti ed eventuali zaini.

Display LCD di una e-bike

Quasi tutte le bici elettriche dispongono di un piccolo display lcd posizionato sul manubrio. Nonostante le piccole dimensioni questa centralina è indispensabile per ottimizzare la guida: permette infatti di accendere e spegnere il sistema di assistenza e di selezionare i diversi livelli di velocità di cui la bicicletta è dotata o scegliere la potenza massima da raggiungere.

Grazie al display è inoltre possibile tenere sotto controllo la carica della batteria tramite l'indicatore di carica residua. Controllare in qualsiasi momento il chilometraggio di guida, la velocità di guida e altri parametri attraverso il display LCD della bicicletta è dunque semplice e a portata di mano. Tuttavia, non mancano in commercio dispositivi in grado di eseguire l'autotest della bicicletta e mostrare i dati di diagnosi all'utente.