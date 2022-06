Jonathan Engler, ingegnere che si occupa di celebrare le icone automobilistiche tedesche riprogettandole secondo gli standard moderni, ha deciso di proporre la Milivié 1, replica moderna del Maggiolino.

Realizzata partendo da un originale, la Milivieé si trasforma in un restomod di ultima generazione grazie ad un mix di tradizione e avanguardia. Il numero di veicoli è limitato a 22 unità, un numero non casuale perché fa riferimento alla produzione complessiva dell’originale Volkswagen a partire dalle pre-serie del ’36 fino agli ultimi esemplari che raggiunge i 22 milioni. In tale prospettiva, Jonathan Engler ha pensato di realizzare simbolicamente un esemplare di Milivié 1 per ogni milione di maggiolini originali.

Nel realizzare il restomod molti elementi che contraddistinguono il veicolo sono stati valorizzati: il telaio è stato, infatti, ottimizzato per poter ospitare il motore raffreddato ad aria. Nello specifico, il motore è un 4 cilindri boxer, come in origine, con cilindrata portata a 2,3 litri, quasi il doppio del 1300 originale.

Il corpo della vettura, rimasto piuttosto invariato, combina infatti i tratti stilistici del classico Maggiolino. Proporzioni e stile di base sono le stesse, ma con superfici moderne rimodellate e luci a Led.

A richiamare la familiarità del modello originale sono anche gli interni, nonostante non manchino dettagli moderni che contraddistinguono le auto di oggi. L’abitacolo è dotato di quattro sedili con una nuova console centrale rinnovata, che include ricarica wireless e prese USB/USB-C. Per gestire le informazioni di bordo non manca un sistema di infotainment con due schermi da 12,3”. Non a caso, dunque, il design degli interni è stato definito con l’obiettivo di movimentare le forme geometriche dell’originale.

Engler ha creato un team di designer ed una partnership con 44 fornitori per dare valore alle 78.000 modifiche apportate al modello originale. Come accennato in apertura, i 22 veicoli che compongono il progetto onorano i 22 milioni di produzione totale del Maggiolino. Ciascun veicolo potrà essere personalizzato e allestito in base alle preferenze del proprietario. Le prenotazioni sono già aperte con un prezzo a partire da 570.000 euro; prima consegna prevista invece per luglio 2023.