Mini John Cooper Works diventa elettrica: ecco cosa possiamo aspettarci

La celebre casa automobilistica britannica ha recentemente svelato la sua ultima creazione, la Mini John Cooper Works E, ancora sotto forma di prototipo. Questo nuovo modello elettrico sportivo a tre porte, sarà presentato, per la prima volta, al prossimo Festival of Speed di Goodwood nel Regno Unito.

La "John Cooper Works" non è nuova nel portafoglio di Mini, ma la versione tradizionalmente disponibile rappresentava più un "allestimento", che un vero e proprio modello ad alte prestazioni, simile ai modelli M Sport di BMW. Tuttavia, con il lancio di questa nuova versione elettrica, il marchio promette un'esperienza più vicina allo spirito originale JCW.

È previsto che la Mini John Cooper Works E, che sarà disponibile tra la fine dell'anno in corso e l'inizio del 2025, offra fino a 250 cavalli grazie a un motore elettrico montato anteriormente e alimentato da una batteria di circa 50 kilowatt-ora.

Anche se questi dettagli non sono ancora stati confermati ufficialmente, si prevede che la Mini utilizzi una batteria simile a quella dell'attuale Mini Cooper SE, che produce 214 cv e ha un'autonomia di 249 miglia secondo il ciclo WLTP con una batteria da 54,2 kWh.

Sul fronte del design, il prototipo della Mini John Cooper Works E sfoggia un paraurti anteriore più sportivo, uno spoiler posizionato sul tetto e un diffusore integrato nel paraurti posteriore.

La vettura che correrà alla salita di Goodwood sarà avvolta in una livrea camouflage che celebra il 60° anniversario della vittoria storica al Rally di Monte Carlo del 1964, dove una Mini Cooper S si classificò al primo posto.

Internamente, si prevede che il design sia simile agli allestimenti John Cooper Works che si trovano sulla Cooper SE, con un display per l'infotainment circolare, coperture del cruscotto dall’aspetto innovativo e un volante e sedili tematici John Cooper Works.

Nonostante la Mini non abbia fornito dettagli specifici sugli aggiornamenti, è chiaro che l'attenzione sarà rivolta a mantenere l'essenza sportiva e il piacere di guida che contraddistinguono la linea John Cooper Works.

Nonostante l'entusiasmo per il lancio, potrebbero emergere delle sfide per l'introduzione della Mini John Cooper Works E negli Stati Uniti. L'attuale politica tariffaria potrebbe complicare l'importazione di veicoli elettrici costruiti in Cina, inclusa questa nuova Mini, imponendo dazi significativi che potrebbero influenzare la decisione finale di portare il modello elettrico sul mercato americano.

La Mini conferma inoltre che la nuova John Cooper Works sarà disponibile sia in versione elettrica che con motore a combustione, permettendo così ai fan del marchio, e ai nuovi acquirenti, di scegliere la configurazione che meglio si adatta alle proprie necessità e preferenze di guida.