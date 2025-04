15 strumenti AI da usare al lavoro

Il boom dell'intelligenza artificiale è relativamente recente, ma in questo breve lasso di tempo gli strumenti a disposizione si sono moltiplicati e i modelli hanno fatto passi da gigante, trasformando radicalmente il nostro modo di lavorare e creare contenuti. Il mercato offre ormai centinaia di app basate IA, alcune gratuite e altre a pagamento, ma tutte con un unico obiettivo: ottimizzare la produttività quotidiana, qualsiasi sia il loro campo di applicazione.

Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione, che cambia il modo di lavorare e l'approccio stesso che si ha al lavoro, al punto tale che in molti ambiti non usare l'IA è controproducente: con i giusti strumenti, applicati nel modo corretto, è davvero possibile velocizzare di moltissimo il proprio workflow e guadagnare tempo.

Ma come capire quali sono gli strumenti giusti, tra la miriade a disposizione online? In questo articolo vi indicheremo 15 software IA da usare al lavoro, i migliori a nostro avviso per raggiungere gli obiettivi citati. Prima di andare a vedere la classifica, però, è doveroso spendere alcune parole sul copyright: molto dipende dall'app che si sta usando, ma in generale per un uso sicuro e responsabile, è doveroso ed essenziale verificare i termini di servizio dello strumento e, se necessario, chiedere aiuto a un avvocato, prima di usare commercialmente i contenuti generati.

1. Canva Dream Lab

Canva Dream Lab rappresenta l'evoluzione naturale di uno dei più popolari strumenti di design grafico. La piattaforma ha integrato funzionalità di IA che permettono di generare e modificare immagini semplicemente descrivendo ciò che si desidera ottenere.

Il Magic Studio di Canva offre inoltre diverse funzioni innovative: Magic Design crea template personalizzati, Magic Write assistente nella stesura di testi, Magic Edit consente modifiche rapide alle immagini, Magic Eraser rimuove elementi indesiderati e Magic Animate aggiunge movimento ai design statici.

2. Looka

Per chi necessita di un logo professionale senza ricorrere a designer freelance, Looka offre una soluzione completamente automatizzata. Questo strumento permette di generare infinite varianti di loghi partendo da semplici descrizioni testuali, con possibilità di personalizzare colori, font e layout. I risultati sono sorprendentemente professionali, anche se dovete avere le idee ben chiare su quello che volete per il vostro brand: lo strumento infatti non può sostituire lo studio che un grafico professionista fa prima di arrivare alla creazione del logo.

3. Suno

Nel campo musicale, Suno sta cambiando radicalmente il modo in cui pensiamo alla creazione sonora. Questo strumento genera brani completi, compresi melodia, armonia e testi, partendo da semplici descrizioni testuali.

Non è necessaria alcuna conoscenza musicale pregressa per creare canzoni di qualità professionale, trasformazioni di brani esistenti o estensioni di composizioni precedenti. I file possono essere scaricati in formato MP3 e condivisi liberamente, democratizzando l'accesso alla produzione musicale.

4. ElevenLabs AI Voice

ElevenLabs è diverso dagli altri sintetizzatori vocali: offre una qualità straordinariamente realistica delle voci generate. La piattaforma offre funzionalità avanzate come la clonazione vocale, il supporto multilingue e la conversione da voce a voce.

Particolarmente interessante è la funzione di Voice Changer, che permette di registrare audio dal microfono e convertirlo istantaneamente in una voce selezionata, eliminando i rumori di fondo.

5. Bolt

Per chi desidera creare un sito web senza conoscenze di programmazione, BOLT rappresenta una soluzione davvero interessante. Questa piattaforma genera applicazioni web e mobile complete direttamente dal browser, partendo da descrizioni testuali. L'integrazione con StackBlitz consente di modificare il codice in tempo reale e visualizzare immediatamente i risultati.

I risultati sono sorprendenti: bastano pochi minuti per ottenere un risultato che, manualmente, richiederebbe intere giornate di lavoro.

6. Perplexity

Perplexity sta ridefinendo il concetto di motore di ricerca, combinando la potenza dell'IA con la precisione delle citazioni delle fonti. A differenza di ChatGPT e Google Gemini, che eccellono in compiti creativi e di ragionamento complesso, Perplexity si concentra sull'accuratezza delle informazioni fornite, integrando fonti diverse come pubblicazioni accademiche, articoli di ricerca e piattaforme social per offrire risposte complete ed equilibrate.

7. Aiease AI Clothes Changer (e altri)

I progressi nel campo della prova virtuale di abbigliamento ora permettono di avere un vero e proprio camerino sul PC: strumenti come Aiease AI Clothes Changer, Kolors Virtual Try On e Hautech AI permettono di visualizzare come diversi capi di abbigliamento apparirebbero indossati, caricando semplicemente una foto e selezionando il capo desiderato.

8. Flux, Leonardo e gli altri generatori di immagini

Il settore della generazione di immagini ha visto un'esplosione di strumenti: Flux AI, PicLumen, Leonardo AI, Google Image FX e Krea AI offrono diverse approcci alla creazione di immagini partendo da descrizioni testuali. Leonardo AI si distingue per funzionalità avanzate come la consistenza dei personaggi tra immagini diverse e la possibilità di addestrare modelli personalizzati. Google Image FX, sviluppato da Google DeepMind, produce risultati di qualità eccezionale nonostante un'interfaccia minimalista.

9. Immersity

Immersity trasforma immagini 2D in esperienze 3D immersive, aggiungendo profondità e realismo. Il processo è semplice e intuitivo, con slider per personalizzare i parametri dell'animazione e opzioni di esportazione in diversi formati, tra cui MP4 per video in movimento 3D.

10. LivePortrait

LivePortrait rappresenta un divertente esempio di come l'IA possa animare volti statici applicando movimenti ed espressioni facciali derivati da un video di riferimento. Caricando un'immagine e selezionando un video contenente le espressioni desiderate, lo strumento genera un'animazione in cui il soggetto dell'immagine riproduce le espressioni del video, con risultati spesso esilaranti ma sorprendentemente credibili.

11. Napkin AI

Per chi lavora con presentazioni e documentazione visiva, Napkin AI trasforma contenuti testuali in infografiche accattivanti, migliorando la comunicazione e la narrazione.

La possibilità di personalizzare icone, colori e layout rende questo strumento particolarmente versatile per contesti aziendali ed educativi.

12. Invideo

Invideo è uno degli strumenti più completi per la generazione di video. La piattaforma consente di creare video professionali per marketing, social media e contenuti educativi, con accesso a un'ampia libreria di template, footage, immagini e tracce musicali.

A rendere estremamente potente questo strumento sono le opzioni di generazione di voiceover IA in multiple lingue e la possibilità di clonazione vocale, che gli forniscono una grande versatilità.

13. Collov

Collov AI rappresenta una rivoluzione nel campo dell'interior design, trasformando spazi vuoti in ambienti arredati con un semplice click. Caricando una foto della propria stanza, lo strumento identifica accuratamente gli oggetti esistenti e aggiunge nuovi elementi che si integrano perfettamente con lo stile dell'ambiente.

14. Gamma

Per la creazione di presentazioni, Gamma AI elimina la necessità di competenze di design. Inserendo una semplice descrizione testuale, lo strumento genera presentazioni complete di grafici, immagini generate da IA e altri elementi visivi. Con 400 crediti gratuiti disponibili all'iscrizione, rappresenta una soluzione ideale per chi deve preparare rapidamente materiale professionale per riunioni o conferenze.

15. Claude, Gemini e DeepSeek

Se cercate un'alternativa a ChatGPT, questi tre chatbot offrono approcci diversi all'IA conversazionale. DeepSeek si distingue per il suo approccio open-source, che permette agli utenti di accedere, modificare e perfezionare i modelli per applicazioni specifiche. Claude ha recentemente dimostrato capacità di codifica superiori a ChatGPT, ottenendo un punteggio del 92% nel test HumanEval rispetto al 90,2% di ChatGPT. Gemini è il chatbot di Google, che mette a disposizione capacità interessanti e offre un'integrazione con gli altri strumenti dell'azienda (ad esempio Google Docs), un fattore che può rivelarsi cruciale per chi usa la suite Workspace.