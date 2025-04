Ecco come pagare la Dacia Duster hybrid 119 euro al mese

Fino al 5 maggio 2025 la rete Dacia, in collaborazione con Mobilize Financial Services, offre una soluzione di finanziamento dedicata alla nuova Duster Expression Hybrid 140. Grazie al piano con Valore Futuro Garantito, il cliente può pianificare il proprio budget sapendo fin dall’inizio l’importo delle rate mensili e l’ammontare della rata finale, con la libertà di restituire l’auto, rifinanziare l’ultima rata o diventare proprietario versando il valore futuro.

Caratteristiche del piano di finanziamento

Il prezzo di listino del veicolo è di 26.400€ (IVA inclusa), esclusi l’Imposta Provinciale di Trascrizione e il contributo PFU. La durata del finanziamento è di 36 mesi, durante i quali sono inclusi fino a 30.000 km; l’eventuale eccedenza chilometrica viene addebitata a 0,10€ per chilometro. Il tasso d’interesse applicato è un TAN fisso del 3,99%, che corrisponde a un TAEG del 5,15%.

Ogni rata mensile prevede spese di incasso pari a 3€, mentre l’invio del rendiconto annuale costa 1,20€ (gratuito se consultato online). Sulla prima rata viene inoltre addebitata un’imposta di bollo di 49,19€, mentre per ogni rendiconto annuale è prevista un’imposta di bollo di 2€.

Esempio di calcolo

Nel modello di calcolo proposto l’anticipo corrisponde a 7.120€, mentre l’importo totale del credito ammonta a 19.675€, di cui 19.280€ destinati al finanziamento del veicolo e 395€ relativi alle spese di istruttoria pratica. Gli interessi complessivi del piano raggiungono 2.297,12€ e l’imposta di bollo sulla prima rata è pari a 49,19€.

La somma delle 36 rate mensili da 119,00€ (comprensive di quota capitale, interessi, bollo e spese di incasso) genera un totale delle rate ordinarie di 4.284,00€. Al termine del piano il consumatore ha sostenuto un importo complessivo di 21.972,12€, comprensivo di tutte le componenti finanziarie, fiscali e di servizio.

Il VFG

Il Valore Futuro Garantito (VFG) è fissato in 17.688€ e rappresenta l’importo della “rata finale” stabilito al momento della sottoscrizione del contratto. Alla scadenza dei 36 mesi il cliente potrà scegliere tra tre alternative: restituire il veicolo versando solo l’eventuale eccedenza chilometrica, saldare il VFG per acquisire la proprietà dell’auto oppure richiedere un nuovo piano di finanziamento per la rata finale.

L’offerta è subordinata all’approvazione da parte di Mobilize Financial Services. Tutta la documentazione precontrattuale e assicurativa è disponibile presso i concessionari Dacia convenzionati e sul sito mobilize-fs.it/trasparenza. Si tratta di un messaggio pubblicitario con finalità promozionale riservato alla rete Dacia aderente all’iniziativa, valida fino al 5 maggio 2025.