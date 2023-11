Nilox Lizard, il nuovo monopattino elettrico da "off-road"

Nilox svela le sue ultime innovazioni a Eicma 2023, l'importante evento dedicato al mondo delle due ruote che è visitabile in questi giorni, dal 9 al 12 novembre, presso il polo fieristico di Milano a Rho-Fiera. In vetrina, il monopattino elettrico dell'azienda progettato per affrontare con agilità persino le strade più accidentate, anticipando le nuove normative del codice della strada.

Questo monopattino ecologico è dotato di pneumatici tassellati da 10 pollici senza camera d'aria e una sospensione ammortizzata che ne migliorano l'assorbimento degli urti, garantendo stabilità e comfort durante la guida su qualsiasi superficie, dall'asfalto alle strade sterrate.

A spingerlo c'è un motore da 350 watt alimentato da una batteria da 36V e 10Ah, che garantisce un'autonomia di 30-40 chilometri con un tempo di ricarica di circa 7 ore. Ma le innovazioni non finiscono qui: il monopattino Nilox è in linea con le nuove normative di sicurezza stradale grazie alla presenza del porta targa sul parafango e degli indicatori di direzione già integrati sui due estremi del manubrio. Inoltre, dispone di freni a disco su entrambe le ruote, seguendo le recenti direttive del ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

La sicurezza è una priorità anche in termini di prevenzione dei furti, grazie a un'app dedicata che offre la possibilità di bloccare il monopattino elettrico in caso di smarrimento o tentativo di furto.

Il monopattino è facilmente controllabile grazie a un pratico display che permette di regolare la velocità e la modalità di guida, oltre a monitorare il livello di batteria. Con un peso di 18,4 chilogrammi, è un compagno di viaggio ideale per chi desidera una soluzione di trasporto ecologica e pratica.

Il monopattino elettrico Nilox sarà disponibile a partire da novembre nelle accattivanti colorazioni Lizard, Ant e Viper, ad un prezzo di 599,95 euro.