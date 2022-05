Nilox ha ufficializzato la disponibilità dei suoi indicatori di svolta universali che possono essere installati sia su monopattini che su bici elettriche. Il nuovo accessorio marchiato Nilox è stato realizzato per rispondere al cambiamento normativo che entrerà in vigore questa estate e che prevede, a partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo per tutti i monopattini elettrici commercializzati in Italia l’implementazione di appositi indicatori di svolta luminosi.

A partire dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale termine, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

L’accessorio, realizzato in policarbonato e silicone, si contraddistingue per il suo design leggero e compatto grazie alle ridotte dimensioni e al peso contenuto (62g complessivi). Per quanto riguarda l’installazione, è sufficiente una piccola incisione alle estremità del tubo del manubrio per inserire gli indicatori.

Non a caso, le nuove frecce di Nilox incarnano appieno la sua filosofia X-Drive, che condensa tutta la volontà del brand di migliorare gli standard raggiunti in termini di sicurezza, tecnologia applicata e caratteristiche tecniche distintive per offrire un’esperienza superiore.

Secondo quanto diffuso dall’azienda, i suoi nuovi indicatori di svolta universali sono anche resistenti all’acqua. Nilox sottolinea, inoltre, che il loro utilizzo è davvero semplice: basta, infatti, un piccolo tocco sulle estremità per accenderli e spegnerli. Al fine di evitare che l’utente li dimentichi erroneamente accesi, sono stati pensati e progettati per spegnersi automaticamente dopo 45 secondi. Dal punto di vista dell’autonomia, la batteria di cui sono dotati dovrebbe garantire una durata pari a 30 ore circa di utilizzo. Il prezzo del nuovo accessorio pensato per bici e monopattini di 24,95 euro.