Migliori caschi per monopattini elettrici (novembre 2023)

Nell'aggiornamento di ottobre verifichiamo che i prodotti inseriti nella guida siano ancora i migliori sul mercato, con un rapporto qualità prezzo valido e caratteristiche di livello.

La sicurezza stradale è attualmente uno dei temi più discussi, tanto che il Governo è sempre al lavoro per introdurre pene più severe e per responsabilizzare di più i cittadini mediante campagne di sensibilizzazione e con l'introduzione dell'educazione stradale nelle scuole. Tra i mezzi più al centro dell'attenzione ci sono senza dubbio i monopattini elettrici, considerati tra le principali cause di incidenti stradali nelle grandi città. Per tutelare gli utenti che decidono di percorrere brevi distanze a bordo di un monopattino, diverse sono le norme recentemente introdotte nel nostro Paese.

Divertenti e semplici da guidare, i monopattini stanno pian piano conquistando utenti di tutte le età. Definirli semplici e divertenti da utilizzare non significa che non vi siano rischi nella guida. Stare alla guida di un mezzo come il monopattino elettrico senza casco può rivelarsi decisamente rischioso. Non a caso, indossare un casco durante la guida è estremamente importante per evitare di incorrere in incidenti, anche se ci si muove con cautela e sicurezza.

Come sappiamo, guidare un monopattino elettrico è una grande comodità, sia in termini di praticità nel traffico sia dal punto di vista dei costi di mantenimento del mezzo, ma occorre sempre prestare attenzione ai divieti introdotti da alcune normative.

Le nuove regole stabiliscono un nuovo limite di velocità per i monopattini elettrici, che passa dai 25 km/h, precedentemente fissati, ai 20 km/h. Per la circolazione nelle aree pedonali, il limite che bisogna rispettare rimane invariato a 6 km/h di velocità. Non dimentichiamo, inoltre, che è stato recentemente introdotto il divieto di sosta del monopattino elettrico sui marciapiedi; è obbligatorio dunque sostare solamente negli spazi appositi adibiti a questa tipologia di mezzo.

Novità importanti anche per quanto riguarda la dotazione: secondo le nuove regole non è più sufficiente che il monopattino sia dotato di luci anteriori e posteriori e di dispositivi segnalatori per il freno, ma dovrà anche disporre anche di indicatori luminosi di svolta. Nello specifico, la nuova legge stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2022, tutti i monopattini elettrici sul mercato dovranno disporre di frecce e di indicatori frontali e posteriori, mentre i monopattini elettrici già in circolazione dovranno essere adeguati entro il 1° gennaio 2024. Per la scelta degli indicatori di svolta per il vostro monopattino vi rimandiamo alla guida all'acquisto dedicata.

Per concludere, ricordiamo che i monopattini elettrici possono essere guidati dopo il raggiungimento del 14esimo anno di età e con obbligo di indossare il casco fino ai 18 anni. Naturalmente, per i maggiorenni è da considerarsi comunque come una forma di prevenzione intelligente per tutelare la propria incolumità. Ricordiamo, inoltre, che in alcuni comuni come a Firenze l'obbligo è esteso anche per i maggiorenni.

Ricollegandoci a quest'ultimo obbligo, la guida all'acquisto di oggi è dedicata ai migliori caschi per monopattini elettrici. Ci affidiamo, come sempre, alle offerte e ai prodotti disponibili su eBay e Amazon tenendo in considerazione l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Scopriamoli insieme!

I migliori caschi per monopattini elettrici

Casco pieghevole Closca Helmet Loop

Vedi su Amazon

Casco Pank ultraleggero

Vedi su Amazon

Casco Shinmax

Vedi su Amazon

Casco Punk regolabile

Vedi su Amazon

Come scegliere il miglior casco per monopattini elettrici

In un momento in cui i mezzi di micromobilità elettrica sono diventati protagonisti dei nostri spostamenti è inevitabilmente importante promuoviamo una mobilità urbana più sicura e sostenibile. I monopattini elettrici ci permettono di spostarci comodamente risparmiando tempo e denaro ma è bene utilizzare questo mezzo sempre in modo sicuro proteggendo sopratutto la testa.

Il casco in monopattino elettrico è obbligatorio per i minorenni: precisamente, devono indossarlo i ragazzi dai 14 anni in su (come abbiamo visto è questa l’età a partire dalla quale è consentito guidare un monopattino elettrico) e fino al compimento dei 18 anni. La sanzione per chi non rispetta l’obbligo di utilizzo del casco mentre è alla guida di un monopattino elettrico è amministrativa pecuniaria e varia da un minimo di 50 euro a un massimo di 200 euro.

Se ancora non avete in dotazione un casco protettivo da indossare mentre siete alla guida di un monopattino, vi spieghiamo nel dettaglio quali sono i parametri da tenere in considerazione prima di effettuare un acquisto valido, sicuro e duraturo.

Certificazione CE

Come ogni accessorio, attualmente sono diversi i prodotti presenti sul mercato e tra questi potrebbero essere presenti alcuni che non sono considerati del tutto idonei. Prima di effettuare l'acquisto è importante controllare la presenza della certificazione CE. Quest'ultimo attesta, infatti, che il prodotto è stato valutato dal produttore e rispetta i requisiti previsti d'Ue in materia di sicurezza.

Dimensione

Adatta a giovani e adulti, i caschi si presentano come un accessorio estremamente versatile che può essere adattato alla dimensione della testa di ciascun utente. Prima di effettuare l'acquisto è bene valutare e verificare la giusta dimensione; molte volte i produttori allegano una scheda tecnica che spiega dettagliatamente le dimensioni - S, M, L - e il corrispettivo in centimetri. Alcuni dei caschi proposti nella guida dispongono, inoltre, di cuscinetti di ricambio di diverse dimensioni che consentono di cambiarli a seconda della grandezza desiderata. Non dimentichiamo che un casco inadatto alla conformazione della testa non svolgerà il compito di proteggerla in modo adeguato in caso di urto.

Design pratico e leggero

Ne esistono di tantissimi modelli, ma la praticità e il peso sono sicuramente due caratteristiche da tenere in considerazione prima di effettuare un acquisto. Un casco con un peso estremamente ridotto, che si attesta intorno ai 200 grammi, sarà sicuramente più confortevole anche in caso di utilizzo prolungato rispetto ad un casco con un peso maggiore.

Sicurezza

Al giorno d'oggi purtroppo non mancano in commercio accessorio privi di omologazione e certificazione che ne attestano sicurezza. Se siete alla ricerca di un casco per monopattino elettrico adeguato a rispettare gli obblighi introdotti dalle normative non dimenticate di controllare l'omologazione con marchio CE.

Luce Led

Guidare con una scarsa luminosità può essere davvero pericoloso. Per aiutare gli utenti nella guida in caso di scarsa luminosità alcuni caschi sono dotati di una piccola luce led installata nella parte posteriore che può essere ricaricata in modo semplice e pratico come un semplice smartphone tramite l'utilizzo di un cavo USB.

Materiali

In base ai materiali impiegati per la realizzazione i caschi possono essere inclusi in fasce di qualità più o meno elevate. I materiali di cui si compone un casco possono infatti variare da polimeri ABS a schiuma EPS. Senza dubbio, sia i primi che i secondi sono in grado di offrire una elevata protezione dagli urti.

Ventilazione e dissipazione del calore

Non c'è spazio per i compromessi in presenza di temperature estive che superano i 40 gradi. Avanzate tecnologie permettono di migliorare il comfort senza compromettere la sicurezza: i caschi che abbiamo scelto per voi sono tutti dotati di una struttura traspirante e ventilazione che evitano un'eccessiva sudorazione nelle giornate calde.

Prezzo

Come accade per tutti gli accessori dedicati a due e quattro ruote, il prezzo dei caschi per monopattini elettrici varia a seconda del marchio e della tipologia di prodotto che sceglierete. Sicuramente ad influenzare il prezzo finale sarà anche il materiale con cui è stato realizzato: quelli realizzati con materiali di qualità come i polimeri, in grado di assorbire gli urti e fornire una protezione massima alla testa, avranno sicuramente un costo più elevato.