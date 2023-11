NIU mostra a Eicma 2023 tre nuove moto elettriche

Il 2024 segna l'ingresso di NIU nel mondo delle moto fuoristrada con la nuova XQi3, una potente dirt bike completamente elettrica e dotata di un sistema propulsivo da 8 kW. Capace di raggiungere una velocità massima di 45 km/h e di percorrere fino a 70 km con una singola carica grazie a una batteria da 32 Ah/72 V, XQi3 è la perfetta soluzione per chi cerca divertimento a un prezzo contenuto.

Il suo motore eroga una potenza nominale di 3,5 kW, mentre la batteria richiede 5,3 ore per una ricarica completa a una potenza massima di 500 W. Disponibile in quattro varianti di colore, questa dirt bike di NIU sarà sul mercato a partire da maggio 2024, con un prezzo di partenza di 5.999 euro, sia in versione omologata per la circolazione su strada che per l'uso off-road (che sblocca la velocità a 75 km/h).

Oltre alla XQi3, il brand svela la SQi, ovvero una moto elettrica compatta caratterizzata da un design ricercato e premiato con il RedDot Award 2023. Analogamente al precedente modello, è omologata per una velocità massima 45 km/h e un'autonomia di 95 km

Per coloro che cercano moto elettrica più potente, NIU presenta la RQi ovvero una sorta di naked elettrica che sfiora i 110 km/h di velocità massima, offre 18 kW di potenza nominale, una batteria da 36 Ah/72 V e freni dotati di ABS. Questo modello sarà disponibile presso i flagship store NIU a partire dal primo trimestre del 2024, con un prezzo base di 7.999 euro.

Infine, NIU presenta due scooter, F600 e F650, dotati di sistema propulsivo elettrico e di un sistema di battery swap conosciuto con il nome di "NIUswap Battery Swapping Technology", una tecnologia che semplifica il cambio delle batterie per garantire flotte sempre pronte all'uso.