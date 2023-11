Mobilize Duo è una microcar elettrica che può percorrere 140 km

Il marchio Mobilize fa il suo debutto all'Eicma 2023 di Milano, presentando per la prima volta in Italia il rivoluzionario concept Mobilize Duo, un quadriciclo completamente elettrico erede della Twizy.

Mobilize Duo sfoggia un design all'avanguardia e personalizzabile, con dimensioni ottimali per l'uso urbano, ponendosi come il veicolo ideale per le città in continuo cambiamento. Questo micro-veicolo incarna appieno la filosofia del marchio Mobilize, sfidando i paradigmi dell'auto tradizionale e promuovendo nuove forme di mobilità più accattivanti, sostenibili e inclusive per utenti di tutte le età.

Mobilize Duo introduce un nuovo approccio alla mobilità urbana in un contesto in cui le restrizioni sul traffico nelle città sono sempre più diffuse. Con la sua alimentazione al 100% elettrica, Duo avrà accesso alle zone a basse emissioni che si stanno affermando in molte metropoli. Con un'autonomia di 140 km, questo veicolo è spinto da un motore elettrico a trazione posteriore.

Le dimensioni compatte lo rendono estremamente maneggevole in città, facilitando la guida e il parcheggio in spazi ridotti (2,43 metri di lunghezza, 1,30 metri di larghezza e 1,46 centimetri di altezza); è persino possibile parcheggiare tre Duo in modo perpendicolare in un singolo posto auto standard, riducendo l'ingombro. Inoltre, i paraurti avvolgenti garantiscono una buona protezione contro i piccoli urti quotidiani.

Il design del Duo fonde in modo intelligente l'aspetto razionale con elementi emozionali, incoraggiando l'uso di materiali riciclati nel processo di produzione (oltre il 50%) e la riciclabilità del veicolo al termine del suo ciclo di vita (al 95%).

La vettura è dotata di illuminazione a LED, con due fari anteriori e una barra luminosa posteriore. Le porte laterali in vetro si aprono verticalmente quasi come le "lambo doors", agevolando la discesa in sicurezza dal lato corretto della strada e migliorando la sicurezza per pedoni e ciclisti.

Nella parte anteriore del veicolo, un piccolo sportello consente l'accesso al cavo di ricarica, che può essere di Tipo standard o Tipo 2, adattandosi alle diverse situazioni di ricarica pubblica e domestica.

Infine, Mobilize presenta anche la versione cargo di Duo chiamata "Bento", progettata per i professionisti che necessitano di un veicolo completamente elettrico e compatto per servizi nell'ultimo chilometro. Un'offerta completa che rivoluziona la mobilità urbana con stile e sostenibilità. Il lancio è previsto per il prossimo anno e per i più curiosi a questo indirizzo è disponibile il sito ufficiale.